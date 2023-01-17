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Коммерсантъ FM
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Клишас напомнил новым субъектам о моратории на смертную казнь

Глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас заявил, что новые субъекты РФ должны соблюдать Конституцию, в том числе и в вопросе смертной казни. Он напомнил, что военное положение в регионе не является основанием для снятия моратория на смертную казнь. Ранее за введение смертной казни в Запорожской области высказывались представители местных властей.

Андрей Клишас

Андрей Клишас

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Андрей Клишас

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Военное положение в регионе не может являться основанием для отмены на его территории моратория на смертную казнь. Конституция и решения КС (Конституционного суда.— ''Ъ'') таких исключений не знают. Конституцию России должны соблюдать все, в том числе новые субъекты Российской Федерации»,— написал господин Клишас в своем Telegram-канале.

16 января врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Крым 24» выступил за введение в регионе смертной казни за особо тяжкие преступления. Похожее заявление в тот же день сделал и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. В эфире радиостанции «Комсомольская правда» он заявил, что смертная казнь на территории субъекта «необходима, тем более в условиях боевых действий».

До вхождения в состав России смертная казнь как высшая мера наказания существовала в Донецкой народной республике. 2 октября 2022 года Конституционный суд РФ разъяснил, что нормы законодательства, противоречащие Конституции, не будут применяться на вошедших в ее состав территориях. В республике высшую меру заменили на пожизненное лишение свободы. Летом в ДНР к смертной казни были приговорены британцы Эйден Эслин и Шон Пиннер и марокканец Саадун Брагим, которых обвиняли в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. 21 сентября они были вывезены в Саудовскую Аравию и освобождены.

8 декабря зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил «преодолеть мораторий» на смертную казнь для диверсантов. Тогда господин Клишас, комментируя слова политика, заявил, что возврат к смертной казни в России при действующей Конституции невозможен.

Эрдни Кагалтынов

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