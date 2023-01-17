«Новые люди» внесли в Госдуму законопроект об отсрочке от мобилизации для предпринимателей

Депутаты из фракции «Новые люди» во главе с Алексеем Нечаевым внесли в Госдуму законопроект, который предполагает отсрочку от мобилизации индивидуальным предпринимателям, у которых работают больше пяти сотрудников. Также отсрочка предполагается для глав фермерских хозяйств и для единственных участников обществ с ограниченной ответственностью. Соответствующий пакет документов опубликован на сайте Госдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Нечаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Алексей Нечаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В России мобилизовано 27 тысяч предпринимателей — они никуда не бегут, не прячутся. В России меньше 6 млн предпринимателей. 2,3 млн юрлиц и 3,7 млн ИП. Что такое 27 тысяч человек от этого количества? Это почти полпроцента. А, например, чиновников всех уровней около 2,5 млн в стране. Из них мобилизовали всего 1700 человек. Это семь сотых процента. Как видите, разница в шесть с лишним раз»,— сказал глава «Новых людей» Алексей Нечаев (цитата по ТАСС).

Согласно документу, индивидуальные предприниматели и единственные участники обществ с ограниченной ответственностью освобождаются от мобилизации, если на них работают пять или более человек в течение шести месяцев до начала мобилизационных мероприятий. Освобождаемые от мобилизации лица также не должны иметь задолженности по выплате зарплаты и уплате налогов. В документе отмечается, что требование по отсутствию задолженности не будет распространяться на глав фермерских хозяйств, потому что они «обеспечивают продовольственную безопасность РФ».

16 января комитет Госдумы по обороне отказался поддержать законопроект, который предлагал ввести отсрочку от военной службы при частичной мобилизации для кандидатов и докторов наук. Ранее эту инициативу также не поддержали в Минобороны.

Частичная мобилизация была объявлена в России президентским указом 21 сентября. 31 октября власти заявили, что она завершена. Было призвано 300 тыс. человек, еще более 20 тыс., по данным министра обороны Сергея Шойгу, отправились в зону военной операции в качестве добровольцев.

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Эрдни Кагалтынов