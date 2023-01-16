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Коммерсантъ FM
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Оборонный комитет Госдумы отверг инициативу об отсрочке от мобилизации для ученых

Комитет Госдумы по обороне отказался поддержать законопроект, который предлагал ввести отсрочку от военной службы при частичной мобилизации для кандидатов и докторов наук. Члены комитета решили, что документ «не соотносится с подходом» действующих законов о мобилизации. Ранее в Минобороны также не поддержали инициативу.

«Предлагаемое законопроектом установление освобождения от мобилизации всех граждан, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, не соотносится с подходом, принятым в настоящее время в законодательстве Российской Федерации о мобилизации»,— сказано в заключении. Оно опубликовано в карточке законопроекта в базе Госдумы.

В комитете добавили, что отсрочка от мобилизации предоставляется при наличии исключительных обстоятельств или по состоянию здоровья гражданина. Отсрочка также может быть связана с определенным видом деятельности, отметили там.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября, 31 октября было объявлено о ее завершении. Официальный указ о прекращении мобилизации опубликован не был. В октябре депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев внес законопроект об освобождении кандидатов и докторов наук от призыва при частичной мобилизации. В Минобороны отказались его поддержать, назвав нецелесообразным. В декабре в Госдуму внесли аналогичный законопроект.

Подробнее — в материале «Ъ» «Из брони печенные».

Олеся Павленко

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