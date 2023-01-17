Мурашко заявил, что пандемия ухудшила репродуктивное здоровье россиян

Активность распространения COVID-19 в России снижается, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Тем не менее министр отметил важность своевременной вакцинации мужчин и женщин репродуктивного возраста, поскольку, по его словам, пандемия повлияла на репродуктивное здоровье россиян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мурашко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Михаил Мурашко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Пандемия повлияла на состояние репродуктивного здоровья нации, включая отдаленные последствия, поэтому, несмотря на снижение активности новой коронавирусной инфекции, вакцинация остается актуальным вопросом»,— сказал министр на открытии XVII Международного конгресса по репродуктивной медицине (цитата по ТАСС).

Господин Мурашко отметил, что в настоящее время необходимо продолжать работу по вакцинации мужчин и женщин репродуктивного возраста на этапе планирования рождения детей, а также беременных.

После начала пандемии коронавируса в России эксперты Минздрава отмечали, что инфекция может вызывать поражение яичников и сперматозоидов, оказывая негативное влияние на женскую и мужскую репродуктивную систему. Однако после выздоровления пациента показатели приходят в норму. По словам господина Мурашко, проведенные исследования доказали, что препараты для вакцинации против COVID-19 не оказывают отрицательного влияния на репродуктивное здоровье человека.

Наибольшее снижение коэффициента рождаемости в России на фоне пандемии COVID-19 было зафиксировано в 2020 году. Однако, по данным Росстата на февраль 2022 года, коэффициент рождаемости за январь—февраль сократился лишь на 0,1% (с 8,8 до 8,7 родившихся на 1 тыс. человек в сравнении с аналогичным периодом 2021 года).

За прошедшую неделю число новых случаев заболеваемости коронавирусом возросло на 40,5%. Увеличилось и число госпитализаций, в пересчете на 100 тыс. жителей — на 32,1%.

Как объяснили «Ъ» в Роспотребнадзоре, рост показателей обусловлен возвращением россиян с новогодних каникул. В надзорной службе уточнили, что «если не вмешаются какие-то новые факторы», то «через неделю-другую» заболеваемость должна стабилизироваться и пойти на спад.

Подробнее — в материале «Ъ» «COVID-19 вернулся с каникул».

Милена Костерева