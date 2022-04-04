Демографический счет пандемии стал точнее

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Росстат обнародовал в пятницу показатели естественного движения населения РФ за февраль 2022 года, включая данные о числе умерших от коронавируса. В феврале общее число скончавшихся от всех причин составило в стране 190,6 тыс. человек. Из них непосредственно от коронавируса умерли 33 778 человек, еще у 3746 человек он мог быть причиной смерти, но выяснение этого требует дополнительных исследований. В 1074 случаях умершие скончались от иного заболевания, спровоцированного коронавирусом, 4603 человека умерли, имея положительный тест на коронавирус, но не от этого заболевания.

По ряду категорий, фигурирующих в статистике смертности в связи с коронавирусом, показатели февраля 2022 года превышают показатели февраля 2021 года. По умершим от коронавируса это превышение составляет 128%, для умерших, возможно, от коронавируса — 60%. При этом от показателей января этого года итоги февраля отличаются меньше — по уточненным данным Росстата, в первом месяце этого года от коронавируса умерли 28 834 человека, а, возможно, от коронавируса — 3559 человек.

Отметим, что по итогам марта статистика может измениться, считается, что в минувшем месяце эпидемия COVID-19 стала спадать. Впрочем, как ранее заявляли во Всемирной организации здравоохранения, этой осенью в мире могут появится новые, более опасные штаммы COVID-19.

В целом за два первых месяца года общее число умерших в РФ составило 383,5 тыс. человек (на 2,3% меньше аналогичного показателя за этот же период 2021 года), число родившихся — 204,8 тыс. человек (минус 1,9%). В результате естественная убыль населения в стране в январе—феврале 2022 года сократилась на 2,7% по сравнению с первыми двумя месяцами 2021 года, до 178,7 тыс. человек (в прошлом году этот показатель составлял 183,7 тыс. человек). В то же время по сравнению с доковидными январем—февралем 2020 года (80,1 тыс. человек) естественная убыль оказалась выше в 2,2 раза.

В пересчете на 1 тыс. жителей коэффициент смертности за январь—февраль составил 16,3, что на 1,8% меньше, чем в прошлом году. Это снижение объясняется рекордным сокращением населения в абсолютных значениях в 2021 году (на 1,43 млн человек). Коэффициент рождаемости за январь—февраль изменился незначительно, сократившись в сравнении с прошлогодним на 0,1% (с 8,8 до 8,7 родившихся на 1 тыс. человек).

Анастасия Мануйлова