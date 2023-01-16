Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 40%

За прошедшую неделю зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом в 75 регионах России. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения составил 21,4, увеличившись на 40,5%, сообщил оперштаб.

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 4289 случаев заражения коронавирусом. Это на 10,4 % меньше предыдущего показателя (4789). Число суточных госпитализаций составило 363 — на 25,8% меньше предыдущего показателя (489). Умерли 40 заболевших, что на три человека меньше, чем за предшествующие сутки (43). Общее число умерших достигло 394 438. За день выздоровели 3466 человек, всего — 21 278 106.

Роспотребнадзор объявил о начале эпидсезона гриппа и COVID-19 в ноябре 2022 года. В декабре в некоторых регионах стали возвращать ограничительные меры. В частности, в Москве Роспотребнадзор посоветовал носить маски в общественных местах. Правительство разрешило модифицировать вакцины от COVID-19 под новые штаммы.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Вакцинам от COVID-19 готовят обновление».

Лаура Кеффер