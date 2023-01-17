«Росэнергоатом» заявил о прекращении обстрелов Запорожской АЭС Украиной

Обстрелы Запорожской АЭС (ЗАЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) прекратились, заявил ТАСС советник генедиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. По его мнению, ВСУ опасаются ответных ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Господин Карчаа утверждает, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не в состоянии принудить Украину прекратить обстрелы ЗАЭС. «Они (украинские военные.— "Ъ") поняли, что в случае продолжения безумной артиллерийской вакханалии в отношении Запорожской АЭС и города Энергодара будут получать ответ, причем достаточно болезненный»,— убежден он.

5 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе ЗАЭС в российскую юрисдикцию, станцией управляет «Росэнергоатом». Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в декабре говорил, что обстрелы станции почти прекратились. МАГАТЭ обсуждает с РФ и Украиной создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер