Балицкий заявил, что обстрелы ЗАЭС практически прекратились

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) практически прекратились. По его словам, ситуация вокруг станции находится под полным контролем.

«Я на сегодняшний день могу констатировать, что работают два реактора на небольшую мощность. Мы полностью контролируем ситуацию в Запорожской области с атомной станцией, реакторы работают в основном на теплоэнергию, которая направлена на обеспечение теплом города Энергодар»,— сказал господин Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

Вчера, 22 декабря, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым. Стороны, в частности, обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС. Господин Балицкий заявил, что не верит в способность МАГАТЭ обеспечить безопасность станции.

5 октября президент Владимир Путин подписал указ о переходе станции в российскую юрисдикцию, управление ЗАЭС перешло под контроль «Росэнергоатома».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева