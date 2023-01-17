ОМК претендует на Приоскольское месторождение железной руды

Структуры владельца Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолия Седых намерены подать заявку на аукцион по Приоскольскому месторождению железной руды в Белгородской области, который намечен на 17 февраля. По данным «Ъ», ОМК нужна сырьевая база для своего флагманского проекта по строительству электросталеплавильного комплекса стоимостью 150 млрд руб. Компания собирается добывать до 22 млн т руды в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Летом прошлого года белгородский губернатор Вячеслав Гладков обратился с письмом к Владимиру Путину, в котором просил выставить месторождение на аукцион. При этом глава региона якобы ссылался на планы ОМК до 2030 года реализовать проект по добыче железной руды и производству премиального качества DR-окатышей с объемом инвестиций 270 млрд руб. (с ежегодным производством 8 млн т DR-окатышей). Президент, по данным «Ъ», поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко представить предложения о проведении аукциона. И уже 13 января нынешнего года Роснедра объявили об аукционе. В правительстве Белгородской области намерены предоставить комментарии «Ъ-Черноземье» позднее.

ОМК окатыши могут понадобиться для зеленой металлургии. В 2020 году подконтрольная Анатолию Седых компания «Эколант» объявила о планах возвести в Выксе электросталеплавильный комплекс полного цикла, который сможет выпускать 1,8 млн т жидкой стали в год с использованием окатышей. Готовая продукция — слябы и блюмовые заготовки — должны поставляться на Выксунский металлургический завод. Инвестиции планировались в объеме 150 млрд руб., компания заявила о начале строительства 9 февраля прошлого года.

Андрей Цветков