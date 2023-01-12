Право на разработку участка недр Приоскольское в Белгородской области выставили на торги за 15 млрд рублей

Центрнедра выставили на торги право пользования участком недр Приоскольское, расположенным в 20 км южнее Старого Оскола и в 9 км от Оскольского электрометаллургического комбината «Металлоинвеста» в Белгородской области. Площадь участка — 2,34 кв. км, начальная стоимость лота — 15,3 млрд руб. Победитель получит право разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе для использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, сроком на 20 лет. Аукцион намечен на 17 февраля.

Приоскольское месторождение — одно из крупнейших неразрабатываемых месторождений Курской магнитной аномалии в Белгородской области. Государственным балансом запасов полезных ископаемых РФ по состоянию на 1 января 2022 года на Приоскольском учтены балансовые запасы железных руд по категории С1 — 38,031 млн т, по категории С2 — 7,136 млн т., забалансовые запасы железных руд по категории С2 — 8,928 млн т. Балансовые запасы железистых кварцитов по категории В составляют– 424,377 млн т, по категории С1 — 1,098 млрд т, по категории С2 — 587,038 млн т; балансовые запасы железистых окисленных кварцитов по категории С2 — 83,85 млн т, забалансовые запасы железистых окисленных кварцитов по категории С2 — 17,003 млн т.

Разработка месторождения могла начаться в 2006 году: тогда на аукционе на право пользования недрами победил Магнитогорский металлургический комбинат, заплативший 630 млн руб. Предполагалось, что к 2016 году ММК будет добывать на Приоскольском 20 млн т руды, инвестиции в проект первоначально оценивались на уровне $1,5 млрд (около 40 млрд руб. по курсу ЦБ на ноябрь 2006 года). В марте 2015 года компания отказалась от лицензии, действовавшей до 2026 года. Представители комбината говорили СМИ, что причиной стало падение цен на руду из-за глобального перепроизводства сырья.

Отметим, что в августе 2022 года белгородские чиновники заявили, что предусмотренный ранее открытый способ разработки нанесет ущерб экологии, и попросили Минприроды пересчитать технико-экономическое обоснование на подземный способ добычи. Тогда эксперты предположили, что из-за этого найти инвестора будет еще сложнее: стоимость разработки вырастет минимум на 20%.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова