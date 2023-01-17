ОМК окопается в Белгороде

По данным “Ъ”, структуры владельца ОМК Анатолия Седых намерены подать заявку на аукцион по Приоскольскому месторождению железной руды в Белгородской области. ОМК нужна сырьевая база для своего флагманского проекта по строительству электросталеплавильного комплекса стоимостью 150 млрд руб., компания собирается добывать до 22 млн тонн руды в год. Однако актив является очень сложным из-за необходимости организации подземной добычи, что скажется на себестоимости. По мнению экспертов, заявленные цели по добыче трудновыполнимы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, одним из претендентов на Приоскольское месторождение железной руды в Белгородской области могут стать структуры владельца Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолия Седых.

Так, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в июле 2022 года обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выставить месторождение на аукцион. В письме губернатора, которое есть в распоряжении “Ъ”, актуальность вопроса объяснялась планами ОМК в 2022–2030 годах реализовать проект по добыче железной руды и производству премиального качества DR-окатышей с объемом инвестиций 270 млрд руб. На месторождении планируется добывать подземным способом 22 млн тонн руды в год с производством 8 млн тонн DR-окатышей.

По данным “Ъ”, Владимир Путин поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко представить предложения о проведении аукциона, в секретариате вице-премьера подтвердили “Ъ”, что дали такое поручение Минприроды. Официально об аукционе Роснедра объявили 13 января. В пресс-службе Вячеслава Гладкова и ОМК не ответили на запрос “Ъ”.

В письме губернатора упоминалось, что окатыши нужны для зеленой металлургии. В 2020 году принадлежащая Анатолию Седых компания «Эколант» объявила о планах построить электросталеплавильный комплекс полного цикла в Выксе, который сможет выпускать 1,8 млн тонн жидкой стали в год с использованием окатышей. Готовая продукция — слябы и блюмовые заготовки — будут поставляться на Выксунский металлургический завод, сообщал в феврале 2022 года «Интерфакс» со ссылкой на Минпромторг. Инвестиции планировались в объеме 150 млрд руб., из которых 100 млрд руб. должны были предоставить ВЭБ.РФ, Сбербанк и «Открытие». «Эколант» объявил о начале строительства 9 февраля 2022 года.

Аукцион на Приоскольское месторождение назначен на 17 февраля. Стартовый размер разового платежа составляет 15 млрд руб. с шагом аукциона 1,5 млрд руб. Согласно аукционной документации, на месторождении выявлены железные руды, железистые кварциты и окисленные железистые кварциты. Запасы составляют более 45 млн тонн богатых руд (с содержанием железа 50,31%) и 2,1 млрд тонн железистых кварцитов (33,5%).

В 2007 году лицензию на Приоскольское месторождение получил ММК Виктора Рашникова, но в 2014 году отказался от нее на фоне падения цен на руду и глобального перепроизводства сырья.

Директор по развитию бизнеса и консалтинговой практики Metals & Mining Intelligence Илья Коломеец говорит, что развитие собственной рудной базы обусловлено желанием не зависеть от поставщика окатышей в лице «Металлоинвеста». «Приоскольское месторождение является достаточно сложным активом с подземной добычей. Приблизительным аналогом можно считать Яковлевское месторождение. Это подземная добыча, что автоматически означает более высокую себестоимость: минимум на 3–7 тыс. руб. на тонну дороже, чем аналогичные месторождения карьерной добычи»,— комментирует эксперт. По его словам, при достижении заявленных объемов добычи в 22 млн тонн в год себестоимость, вероятно, будет ниже, но на данный момент достижение этих уровней вызывает сомнение.

С точки зрения логистики транспортное плечо между Приоскольским месторождением и Выксой выглядит достаточно привлекательно, говорит Борис Красноженов из Альфа-банка. «Что касается способа добычи, то разработка Приоскольского месторождения изначально предполагала открытый способ. В СМИ упоминалось желание местных властей применить подземный способ отработки данного месторождения из соображений экологии. Решение по способу отработки месторождения будет существенно влиять на объем инвестиций и себестоимость производства»,— отметил он.

Евгений Зайнуллин, Дмитрий Козлов