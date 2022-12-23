Шойгу приехал в Ижевск проверить выполнение гособоронзаказа

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл с визитом в Ижевск. Он проверит выполнение гособоронзаказа и проинспектирует производственные мощности предприятия концерна «Калашников».

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Шойгу

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

21 декабря в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны господин Шойгу заявил, что в 2022 году на 69–109% выросло количество направляемых в российские войска боеприпасов. В целом, уточнил министр, уровень выполнения заданий гособоронзаказа по основным образцам вооружения и военной техники составил 91%.

Ранее Сергей Шойгу сообщил, что в 2023 году объемы гособоронзаказа будут увеличены в 1,5 раза. Министр утверждает, что это позволит обеспечить российскую армию вооружением и техникой на 97%.