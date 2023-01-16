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Коммерсантъ FM
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Великобритания направит Украине бронетранспортеры Bulldog

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес объявил об отправке Украине бронетранспортеров (БТР) Bulldog. Количество единиц БТР не уточняется. По словам господина Уоллеса, БТР войдут в самый большой пакет военной помощи Лондона.

БТР Bulldog

БТР Bulldog

Фото: Ints Kalnins / Reuters

БТР Bulldog

Фото: Ints Kalnins / Reuters

«Сегодня я могу сообщить о самом большом, на данный момент, пакете военной помощи. Он включает себя роту танков Challenger 2 и бронированные ремонтно-эвакуационные машины»,— сказал Бен Уоллес на выступлении перед Палатой общин британского парламента (цитата по Reuters). Министр обороны заявил, что эти поставки могут изменить ход военной операции на Украине и вытеснить российские войска.

В пакет помощи также войдут:

  • Восемь самоходных артиллерийских установок AS-90;
  • Запас снарядов из 100 тыс. единиц;
  • Сотни бронированных машин (в их число входит Bulldog);
  • Реактивные системы залпового огня GMLRS калибра 227 мм;
  • Переносные зенитно-ракетные комплексы Startstreak;
  • Пакет запчастей для восстановления до 100 украинских танков и боевых машин пехоты.

14 января премьер Великобритании Риши Сунак объявил о намерении передать Украине танки Challenger 2. Позже господин Сунак уточнил, что речь идет о поставках 14 единиц. Великобритания станет первой страной, которая поставила украинской стороне тяжелые танки западного производства. Также в ближайшее время Лондон продолжит обучение украинских военных использованию новых танков и артиллерийских орудий.

О наращивании поставок военной техники Украине — в материале «Ъ» «Воспитание пэтриотизма»

Лусине Баласян

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