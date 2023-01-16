Иран не прочь серьезно привооружиться

Иранские официальные лица впервые подтвердили наличие заказа на закупку российских истребителей Су-35, а также другой военной техники, в том числе вертолетов и ракет. Первые поставки ожидаются уже этой весной. Ранее обеспокоенность ростом военно-технического сотрудничества между Москвой и Тегераном выражал Вашингтон. Там предупреждали, что это представляет угрозу для соседей Ирана по региону. Однако пока никаких громких заявлений на этот счет ни со стороны Израиля, ни со стороны арабских стран не прозвучало.

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Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Су-35

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

«Истребители Су-35, заказанные Ираном из России, прибудут в страну в начале следующего года»,— сообщил в воскресенье иранскому информагентству Tasnim член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Шахрияр Хейдари. «Мы отдали России такие заказы, как системы обороны, ракеты и вертолеты, и большая часть этого оружия скоро поступит в страну»,— добавил он. Новый год по иранскому календарю начнется 21 марта.

Заявление господина Хейдари стало первым официальным подтверждением со стороны Ирана факта закупок российских истребителей.

До этого в сентябре командующий ВВС Ирана Хамид Вахеди говорил иранскому агентству Borna, что закупка истребителей Су-35 стоит на повестке дня. В Москве эту информацию ни разу не комментировали, хотя никогда не скрывали самого факта сотрудничества с Тегераном в оборонной сфере. В частности, в декабре сообщалось о встрече министра обороны РФ Сергея Шойгу в Москве с первым замначальника Генштаба вооруженных сил Ирана Азизом Насирзаде. В свою очередь, иранские СМИ выложили в начале декабря фото, сделанное во время визита замминистра обороны России генерал-полковника Александра Фомина в Тегеран. Правда, никаких деталей переговоров как в России, так и в Иране не приводилось.

Напомним, что еще в декабре координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Москва предлагает Тегерану «беспрецедентный уровень военной и технической поддержки» и это превращает «их отношения в полноценное оборонное партнерство», которое «вредно как для соседей (Ирана и РФ.— “Ъ”), так и для всего международного сообщества». Речь шла как об иранских поставках беспилотников России для использования на Украине (что Москва и Тегеран не раз отрицали), так и о закупках Ираном оружия в РФ.

Джон Кирби отметил беспокойство Соединенных Штатов тем, что Россия «намерена предоставить Ирану передовые военные компоненты», включая вертолеты и системы противовоздушной обороны.

Кроме того, он сообщил, что иранские пилоты учатся в РФ управлять истребителями Су-35 и Тегеран может получить эту модель самолета в течение 2023 года, что «значительно укрепит иранские военно-воздушные силы по сравнению с его региональными соседями». Израильский 12-й телеканал тогда предположил, что сделка между РФ и Ираном может включать «до 24 самолетов, которые изначально предназначались для Египта, но так и не были поставлены из-за американского противодействия» (официально о судьбе контрактов между Москвой и Каиром по Су-35 ничего не известно).

Особой обеспокоенности словами господина Кирби на Ближнем Востоке никто (по крайней мере публично и на высоком уровне) не выразил.

Комментариев из арабских стран не последовало, а в Израиле и без того озабочены растущим ядерным потенциалом Ирана и его участием в гонке вооружений.

«Иран несет ответственность за 90% проблем на Ближнем Востоке. Этот режим грозит уничтожить нас. Мы не будем ждать, пока нам к шее приставят острый меч»,— сказал в понедельник израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на церемонии вступления в должность нового начальника генштаба Герци Халеви. «Нас не будут втягивать в ненужные войны, но в решающий день мы будем сражаться. Нам придется продемонстрировать готовность пожертвовать собой, чтобы сохранить нашу свободу, нашу безопасность и само наше существование»,— добавил господин Нетаньяху. В свою очередь, новый начальник Генштаба пообещал подготовить армию Израиля «к войне на дальних и ближних аренах».

В то же время некоторые израильские эксперты опасаются, что Израиль может быть слишком беспечен в отношении сотрудничества между Ираном и Россией в военно-технической сфере. Преподаватель израильского Университета Райхмана Надав Поллак в статье для Вашингтонского института ближневосточной политики предлагает Израилю сообщить России о своих «красных линиях», в случае нарушения которых будет изменена позиция по вопросу поставок Украине систем ПВО. Напомним, что пока Израиль отвечает отказом на все просьбы Киева о предоставлении средств обороны. Эксперт признает, что «израильско-российские отношения не являются равноправными», но тем не менее, по его мнению, выставленные Израилем «красные линии» могут хоть в чем-то сдержать сотрудничество между Москвой и Тегераном в сфере вооружений. Господин Поллак также советует активизировать связи Израиля с США и ЕС для разработки санкций, которые бы осложнили российско-иранское взаимодействие. Кроме того, он рекомендует привлечь к решению проблемы ОАЭ, «которым также угрожает обновление отношений между Россией и Ираном»: Эмираты якобы также должны «оказать давление на российского президента, чтобы тот ограничил помощь Ирану».

В то же время военные эксперты считают, что поставки российских Су-35 в Иран серьезно не нарушат региональный баланс сил.

«Иран много лет не мог обновить авиапарк из-за международных санкций, в то время как его потенциальные противники в регионе вели массированные закупки новейших западных истребителей. Как итог, в регионе в сфере авиации сложился сильнейший дисбаланс, не в пользу Ирана»,— сказал “Ъ” специалист по иранскому вооружению Юрий Лямин. «Сейчас против израильских F-35, F-15 и F-16, саудовских F-15 и Eurofighter Typhoon и так далее Иран может выставить в основном 45- или 50-летние F-4, F-5 и F-14, а также небольшое количество Миг-29, приобретенных более 30 лет назад, и китайских копий МиГ-21 примерно того же возраста. При этом авиапарк ВВС Ирана постоянно сокращается, так как, несмотря на все титанические усилия ремонтных предприятий, поддерживать в строю старые американские истребители, тем более без поддержки со стороны производителей, становится с каждым годом все тяжелее»,— пояснил эксперт. По мнению господина Лямина, в этих условиях «приобретение Су-35 в предполагаемых сейчас количествах позволит Тегерану лишь несколько выправить ситуацию, но общий баланс сил в регионе кардинально не изменится». «Основным же средством сдерживания и ударной силой у Ирана по-прежнему будут ракеты и беспилотники»,— добавил он.

«В Израиле внимательно следят за российско-иранским оборонным сотрудничеством на уровне как армии, так и экспертного сообщества,— сказал “Ъ” израильский военный эксперт Давид Гендельман.— Сами по себе поставки Су-35 не изменят картину коренным образом, иранские ВВС как были, так и останутся отсталыми и не представляющими собой серьезного противника для ВВС Израиля. Больше беспокоят возможные поставки ЗРК С-400, что может создать дополнительные препятствия при нанесении израильского удара по иранским ядерным объектам, а также общее сближение Ирана и России в военной сфере. Это (в частности, благодаря российским финансовым вливаниям) может выразиться в расширении возможностей иранского производства ракет и беспилотников».

Собеседник “Ъ” подчеркнул, что «именно в этом основная опасность: Иран помогает России, поставляя беспилотники, не за красивые глаза, а потому что сам что-то получит от Москвы в военной сфере, и любое военное усиление Ирана для Израиля нежелательно».

При этом эксперт отметил, что на текущий момент «Израиль воздерживается от публичных демаршей в адрес России и ведет дипломатическую борьбу на других фронтах, в том числе при помощи агитации за усиление санкционного давления на Иран со стороны европейских и других государств».

Марианна Беленькая