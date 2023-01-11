Кто о чем, а Биньямин об Иране

Сразу два высокопоставленных американских чиновника собираются в ближайшее время посетить Израиль. Это станет первым очным контактом представителей администрации президента США Джо Байдена с Биньямином Нетаньяху после его возвращения на премьерский пост. В свою очередь, глава правительства Израиля также планирует визит в Вашингтон. В Белом доме уже заявили, что одним из приоритетов на переговорах с Израилем станет ядерная программа Ирана. Однако вряд ли эта тема будет единственной. Украинский вопрос собеседники тоже вряд ли смогут обойти стороной.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Фото: Susan Walsh / AP
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан намерен посетить Израиль, чтобы обсудить ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Об этом он сказал журналистам во время визита в Мексику президента США Джо Байдена. По словам сопровождающего главу Белого дома господина Салливана, США не рассматривают восстановление «ядерной сделки» с Ираном как приоритет, но в то же время по-прежнему считают, что «дипломатия — это правильный путь» не допустить обретение Ираном ядерного оружия.
Напомним, что администрация Джо Байдена планировала вернуться к работе по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) — так называемой ядерной сделке, заключенной в 2015 году с Ираном пятью странами—постоянными членами СБ ООН и Германией. СВПД подразумевал снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы. Однако в 2018 году предыдущий президент США Дональд Трамп вышел из СВПД и вернул американские санкции в отношении Ирана. В ответ иранцы также отказались от выполнения части пунктов СВПД, в том числе приступили к обогащению урана до 60%. Для производства ядерной бомбы нужен обогащенный до 90% уран. Переговоры о возвращении Ирана и США к СВПД начались в апреле 2021 года в Женеве при посредничестве других участников сделки, но так ни к чему и не привели. В конце прошлого года Вашингтон не раз давал понять, что сейчас эта тема не приоритетна, хотя публично там не отказались от идеи переговоров. В то же время Вашингтон усилил санкции в отношении Ирана, но уже не из-за его ядерных амбиций, а за нарушение прав человека и поставки беспилотников РФ для использования их в боевых действиях против Украины, что Москва и Тегеран отрицают.
В то же время Израиль всегда активно выступал против СВПД, лоббировал выход из него администрации Трампа и был против намерений США возродить «ядерную сделку». Об этом неоднократно, еще в свою предыдущую премьерскую каденцию, говорил Биньямин Нетаньяху, и это же он повторил на одном из первых заседаний нового правительства. «Мы сделаем все, чтобы не допустить возврата к этому плохому соглашению (СВПД.— “Ъ”), ведущему к возникновению ядерного Ирана под международной эгидой. Мы будем работать на международной арене открыто, с позиции силы против возврата к ядерному соглашению, не только в переговорах с лидерами за закрытыми дверями, но и решительно и открыто в сфере мирового общественного мнения, которое сейчас осознает истинные угрозы, исходящие от Ирана»,— сказал он. Именно эти слова израильского премьера журналисты попросили прокомментировать Джейка Салливана. И он пообещал, что США будут работать с Израилем «над любыми разногласиями, которые у нас есть по тактике». Главное же, по его словам, что обе страны нацелены на то, чтобы не допустить обладание Ираном ядерного оружия. Впрочем, в Белом доме пока делают ставку на дипломатию, израильтяне готовы к более жестким мерам.
Господин Салливан не уточнил точные даты своей поездки, но еще в начале недели израильская газета Yedioth Ahronoth сообщила, что американского чиновника ждут в Израиле 19 января. Кроме того, по информации издания, визит в Израиль планирует также госсекретарь США Энтони Блинкен. В свою очередь, Биньямин Нетаньяху намерен отправиться в США в феврале. Подготовка его визита уже началась. По информации американского сайта Axios, в понедельник в Вашингтон прилетел министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер. Это первый прямой контакт представителя нового израильского правительства с администрацией Байдена.
Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер
Фото: Amir Cohen / Pool / Reuters
Напомним, что США весьма настороженно отнеслись к получению министерских постов в новом правительстве Израиля представителями крайне правого лагеря — Итамаром Бен-Гвиром и Бецалелем Смотричем. На этом фоне Рона Дермера, который был послом Израиля в США в 2013–2021 годах, в Белом доме привечают. Еще за месяц до того, как стал известен состав правительства Израиля, в администрации Байдена выражали надежду, что господин Дермер получит портфель министра. «У нас были разногласия с Дермером, но мы будем рады работать с ним в следующем правительстве,— сказал высокопоставленный американский источник израильскому сайту Walla.— Мы хорошо его знаем и верим, что с ним можно разговаривать, что он понимает политические нюансы в это время».
Рон Дермер известен как один из приближенных Биньямина Нетаньяху, стратегию избирательных кампаний которого, в частности, он разрабатывал в начале 2000-х годов. И именно его господин Нетаньяху хотел видеть во главе МИДа, но был вынужден назначить на этот пост других своих соратников по партии «Ликуд» — Эли Коэна, которого затем по принципу ротации заменит Исраэль Кац. Однако израильские журналисты отмечают, что основные вопросы международной повестки будет курировать лично сам премьер при участии Рона Дермера. В зону ответственности последнего входят контакты с США, борьба с ядерной программой Ирана и процесс нормализации отношений Израиля с арабскими странами, то есть расширение участников «Соглашений Авраама».
В Израиле полагают, что предстоящие американо-израильские контакты не обойдут стороной украинскую тему. На прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что каждое государство, в том числе Израиль, может самостоятельно принимать решение относительно взаимоотношений с Москвой и Киевом. В то же время он напомнил, что США пытаются сплотить все международное сообщество вокруг Украины. Этот комментарий прозвучал после телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с новым израильским коллегой Эли Коэном.
Предыдущий глава израильского МИДа Яир Лапид, с июля прошлого года совмещавший этот пост с должностью премьер-министра, после 24 февраля ни разу не созванивался с Сергеем Лавровым. Кроме того, господин Лапид открыто обвинял Москву в военных преступлениях. В то же время Эли Коэн пообещал, что израильские власти будут меньше публично поднимать украинскую тему. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук воспринял это как изменение израильской политики. Беспокойство выразил и американский сенатор Линдси Грэм, известный тесными отношениями с Биньямином Нетаньяху. Но одновременно в Киеве стали раздаваться голоса, что израильский премьер-министр может выступить в качестве посредника между Москвой и Киевом. «У меня нет сомнений в том, что Нетаньяху может быть эффективным посредником, поскольку он точно понимает, что представляют собой современные войны и в чем заключается суть посредничества в таких условиях»,— сказал в интервью израильскому телеканалу I24news советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.