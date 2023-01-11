Кто о чем, а Биньямин об Иране

Сразу два высокопоставленных американских чиновника собираются в ближайшее время посетить Израиль. Это станет первым очным контактом представителей администрации президента США Джо Байдена с Биньямином Нетаньяху после его возвращения на премьерский пост. В свою очередь, глава правительства Израиля также планирует визит в Вашингтон. В Белом доме уже заявили, что одним из приоритетов на переговорах с Израилем станет ядерная программа Ирана. Однако вряд ли эта тема будет единственной. Украинский вопрос собеседники тоже вряд ли смогут обойти стороной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

Фото: Susan Walsh / AP Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

Фото: Susan Walsh / AP

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан намерен посетить Израиль, чтобы обсудить ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Об этом он сказал журналистам во время визита в Мексику президента США Джо Байдена. По словам сопровождающего главу Белого дома господина Салливана, США не рассматривают восстановление «ядерной сделки» с Ираном как приоритет, но в то же время по-прежнему считают, что «дипломатия — это правильный путь» не допустить обретение Ираном ядерного оружия.

Напомним, что администрация Джо Байдена планировала вернуться к работе по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) — так называемой ядерной сделке, заключенной в 2015 году с Ираном пятью странами—постоянными членами СБ ООН и Германией. СВПД подразумевал снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы. Однако в 2018 году предыдущий президент США Дональд Трамп вышел из СВПД и вернул американские санкции в отношении Ирана. В ответ иранцы также отказались от выполнения части пунктов СВПД, в том числе приступили к обогащению урана до 60%. Для производства ядерной бомбы нужен обогащенный до 90% уран. Переговоры о возвращении Ирана и США к СВПД начались в апреле 2021 года в Женеве при посредничестве других участников сделки, но так ни к чему и не привели. В конце прошлого года Вашингтон не раз давал понять, что сейчас эта тема не приоритетна, хотя публично там не отказались от идеи переговоров. В то же время Вашингтон усилил санкции в отношении Ирана, но уже не из-за его ядерных амбиций, а за нарушение прав человека и поставки беспилотников РФ для использования их в боевых действиях против Украины, что Москва и Тегеран отрицают.

В то же время Израиль всегда активно выступал против СВПД, лоббировал выход из него администрации Трампа и был против намерений США возродить «ядерную сделку». Об этом неоднократно, еще в свою предыдущую премьерскую каденцию, говорил Биньямин Нетаньяху, и это же он повторил на одном из первых заседаний нового правительства. «Мы сделаем все, чтобы не допустить возврата к этому плохому соглашению (СВПД.— “Ъ”), ведущему к возникновению ядерного Ирана под международной эгидой. Мы будем работать на международной арене открыто, с позиции силы против возврата к ядерному соглашению, не только в переговорах с лидерами за закрытыми дверями, но и решительно и открыто в сфере мирового общественного мнения, которое сейчас осознает истинные угрозы, исходящие от Ирана»,— сказал он. Именно эти слова израильского премьера журналисты попросили прокомментировать Джейка Салливана. И он пообещал, что США будут работать с Израилем «над любыми разногласиями, которые у нас есть по тактике». Главное же, по его словам, что обе страны нацелены на то, чтобы не допустить обладание Ираном ядерного оружия. Впрочем, в Белом доме пока делают ставку на дипломатию, израильтяне готовы к более жестким мерам.

Господин Салливан не уточнил точные даты своей поездки, но еще в начале недели израильская газета Yedioth Ahronoth сообщила, что американского чиновника ждут в Израиле 19 января. Кроме того, по информации издания, визит в Израиль планирует также госсекретарь США Энтони Блинкен. В свою очередь, Биньямин Нетаньяху намерен отправиться в США в феврале. Подготовка его визита уже началась. По информации американского сайта Axios, в понедельник в Вашингтон прилетел министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер. Это первый прямой контакт представителя нового израильского правительства с администрацией Байдена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер

Фото: Amir Cohen / Pool / Reuters Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер

Фото: Amir Cohen / Pool / Reuters

Напомним, что США весьма настороженно отнеслись к получению министерских постов в новом правительстве Израиля представителями крайне правого лагеря — Итамаром Бен-Гвиром и Бецалелем Смотричем. На этом фоне Рона Дермера, который был послом Израиля в США в 2013–2021 годах, в Белом доме привечают. Еще за месяц до того, как стал известен состав правительства Израиля, в администрации Байдена выражали надежду, что господин Дермер получит портфель министра. «У нас были разногласия с Дермером, но мы будем рады работать с ним в следующем правительстве,— сказал высокопоставленный американский источник израильскому сайту Walla.— Мы хорошо его знаем и верим, что с ним можно разговаривать, что он понимает политические нюансы в это время».

Рон Дермер известен как один из приближенных Биньямина Нетаньяху, стратегию избирательных кампаний которого, в частности, он разрабатывал в начале 2000-х годов. И именно его господин Нетаньяху хотел видеть во главе МИДа, но был вынужден назначить на этот пост других своих соратников по партии «Ликуд» — Эли Коэна, которого затем по принципу ротации заменит Исраэль Кац. Однако израильские журналисты отмечают, что основные вопросы международной повестки будет курировать лично сам премьер при участии Рона Дермера. В зону ответственности последнего входят контакты с США, борьба с ядерной программой Ирана и процесс нормализации отношений Израиля с арабскими странами, то есть расширение участников «Соглашений Авраама».

В Израиле полагают, что предстоящие американо-израильские контакты не обойдут стороной украинскую тему. На прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что каждое государство, в том числе Израиль, может самостоятельно принимать решение относительно взаимоотношений с Москвой и Киевом. В то же время он напомнил, что США пытаются сплотить все международное сообщество вокруг Украины. Этот комментарий прозвучал после телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с новым израильским коллегой Эли Коэном.

Предыдущий глава израильского МИДа Яир Лапид, с июля прошлого года совмещавший этот пост с должностью премьер-министра, после 24 февраля ни разу не созванивался с Сергеем Лавровым. Кроме того, господин Лапид открыто обвинял Москву в военных преступлениях. В то же время Эли Коэн пообещал, что израильские власти будут меньше публично поднимать украинскую тему. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук воспринял это как изменение израильской политики. Беспокойство выразил и американский сенатор Линдси Грэм, известный тесными отношениями с Биньямином Нетаньяху. Но одновременно в Киеве стали раздаваться голоса, что израильский премьер-министр может выступить в качестве посредника между Москвой и Киевом. «У меня нет сомнений в том, что Нетаньяху может быть эффективным посредником, поскольку он точно понимает, что представляют собой современные войны и в чем заключается суть посредничества в таких условиях»,— сказал в интервью израильскому телеканалу I24news советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Марианна Беленькая