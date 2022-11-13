Страшная месть

Израиль разочарован голосованием Украины в ООН. Дважды за последние две недели Киев поддержал антиизраильские резолюции. Не исключено, что таким образом Киев демонстрирует свое недовольство отказом израильтян поставлять Украине оружие. В первый раз голосование Украины в Израиле восприняли как случайность, но во второй — увидели тенденцию. Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский заявил, что такая позиция Киева «не способствует пониманию и доверию» между странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол Израиля Гилад Эрдан (в центре) на заседании Четвертого комитета Генассамблеи ООН (по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации)

Фото: Jeenah Moon / AP Посол Израиля Гилад Эрдан (в центре) на заседании Четвертого комитета Генассамблеи ООН (по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации)

Фото: Jeenah Moon / AP

В Израиле переживают и негодуют по поводу состоявшегося в пятницу голосования Четвертого комитета Генеральной ассамблеи ООН (по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации). Комитет большинством голосов одобрил предложение Палестины о направлении в Международный суд ООН в Гааге запроса о правовом статусе «длительной оккупации, заселения и аннексии Израилем палестинской территории, оккупированной с 1967 года».

Теперь соответствующая резолюция должна быть вынесена на голосование Генеральной ассамблеи ООН. В случае ее одобрения, в чем мало кто сомневается, Международный суд сможет вынести решение на тему, каковы правовые последствия израильской оккупации для всех государств и ООН в целом. То есть в перспективе может зайти речь о санкциях в отношении Израиля или отдельных израильских политиков, хотя решения суда необязательны к исполнению. Кроме того, Четвертый комитет одобрил еще пять резолюций, которые израильтяне считают направленными против них. Они касаются помощи палестинским беженцам и их прав, а также критикуют израильскую оккупацию Западного берега реки Иордан, Восточного Иерусалима и Голанских высот.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид решительно осудил итоги голосования. «Этот шаг не изменит реальности на местах, ничего не принесет палестинскому народу и может привести к эскалации»,— сказал он в субботу вечером.

Премьер призвал все страны, поддержавшие резолюцию в отношении Международного суда, пересмотреть свою позицию и выступить против во время будущего голосования в Генеральной ассамблее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Яир Лапид

Фото: Reuters Премьер-министр Израиля Яир Лапид

Фото: Reuters

За передачу израильского вопроса в Международный суд проголосовали 98 стран, но израильтян больше всего удивило, что среди них оказалась Украина. «Крайне разочаровывает поддержка Украиной резолюции ООН, отрицающей связи евреев с Храмовой горой и требующей консультативного заключения Международного суда. Поддержка антиизраильских инициатив в ООН не способствует укреплению доверия между Израилем и Украиной»,— написал в соцсетях посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский. Одновременно полемика разразилась в русскоязычном сегменте израильского интернета.

Дело в том, что это было уже второе за последние две недели голосование Украины за резолюции, бьющие по интересам Израиля. Так, в конце октября Первый комитет Генеральной ассамблеи ООН в рамках повторяющейся из года в год процедуры одобрил резолюцию «Риск распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке». Считается, что документ носит антиизраильский характер, так как Израиль — единственное государство Ближнего Востока, обладающее ядерным оружием, хотя и не признает этот факт официально.

Украина, как и многие другие страны, не меняет своей позиции по вопросу безъядерного статуса Ближнего Востока годами и проголосовала как обычно. Но в Израиле ожидали, что украинцы изменят позицию. Ну или как минимум не будут голосовать солидарно с Россией. Тем более что сам Израиль поддерживал Украину на всех голосованиях в ООН после 24 февраля.

Напомним, что за последние месяцы Киев неоднократно обращался к израильскому руководству с просьбой о поставках вооружений, в первую очередь систем ПВО и связи. Однако в итоге получил только гуманитарную помощь, бронежилеты и каски.

Тем не менее те люди в Израиле и на Украине, которые выступают за развитие израильско-украинского сотрудничества, были обескуражены позицией Киева. «Я думаю, что такое голосование Украины в ООН — страшная ошибка, которая перечеркнет месяцы и годы сотрудничества, поддержки и переговоров. Она может разрушить усилия всех тех, кто так усердно работал над расширением помощи Украине в Израиле»,— написал в открытом письме на имя украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол Израиле на Украине Михаэль Бродский

Фото: Посольство Израиля в Киеве Посол Израиле на Украине Михаэль Бродский

Фото: Посольство Израиля в Киеве

Со своей стороны, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук попытался переложить ответственность за произошедшее на израильтян. «Такое голосование повторяется из года в год на протяжении 20 лет. Украина не меняла свою позицию, выступая за нераспространение ядерного оружия на Ближнем Востоке. Однако мы вполне могли бы ее изменить и воздержаться. Для этого надо было, чтобы к нам обратились с соответствующей просьбой»,— сказал он в интервью израильскому русскоязычному сайту «Детали». По словам господина Корнийчука, израильские дипломаты ни с какими просьбами к украинским коллегам не обращались.

В октябре израильские официальные лица никак не отреагировали на голосование Украины в ООН. Тем более что оно действительно было дежурным. Ситуация с Международным судом иная, что и демонстрирует резкое заявление Яира Лапида относительно ситуации в целом и комментарий Михаэля Бродского по действиям Украины в частности.

Впрочем, Израиль продолжает оказывать гуманитарную помощь Киеву. Не прерываются контакты и на самом высоком уровне. Неслучайно президент Украины Владимир Зеленский одним из первых поздравил лидера «Ликуда» Биньямина Нетаньяху с победой на выборах, выразив надежду, что после формирования нового правительства Израиля «уровень украино-израильского взаимодействия будет соответствовать вызовам безопасности», стоящим перед двумя странами.

Марианна Беленькая