Депутат Госдумы Соловьев предложил маркировать или вырезать эпизоды фильмов с участием актеров-иноагентов

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев предложил обсудить возможную маркировку или удаление эпизодов фильмов, в которых играют актеры, признанные иностранными агентами или критикующие Россию. Он предложил провести общественный опрос для принятия подобной меры.

«Мое мнение, что необходимо такую работу провести для того, чтобы перечеркнуть все творческие результаты их деятельности в стране. В каком конкретно формате это сделать, должны решить профессионалы кинематографа и граждане страны. Это, конечно, будет государственный контроль, можно сказать жестче — общественная цензура, но в интересах общества и государства»,— рассказал ТАСС Сергей Соловьев.

По его словам, если общественность поддержит это решение, необходимо принимать соответствующее законодательное решение.

В обновленный 15 января реестр иностранных агентов попал актер театра и кино Артур Смольянинов, известный по ролям в «Девятой роте» и «Самаре». После 24 февраля он покинул Россию и неоднократно высказывался против военных действий на Украине. В октябре 2022 года его оштрафовали за дискредитацию российской армии. В начале января в интервью актер заявил, что в случае участия в военной операции сражался бы за Украину. Судьба России, по словам актера, ему безразлична. Вскоре после этого интервью председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера. Статья не уточнялась.

После 24 февраля актер Дмитрий Назаров также высказывался против военной операции на Украине. 14 января стало известно об увольнении актера из МХТ им. Чехова, где он работал с 2003 года. По информации «Московского комсомольца», увольнение господина Назарова связано с его публичной критикой спецоперации.

Подробнее о деле Артура Смольянинова — в материале «Ъ» «Александр Бастрыкин поручил взять актера на пробу».

Лусине Баласян