Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Актера Дмитрия Назарова уволили из МХТ им. Чехова

Актера Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ им. Чехова, сообщил «Известиям» замдиректора театра по связям с общественностью Вадим Верник. По его словам, это решение приняли вчера, 13 января, после разговора господина Назарова с худруком театра Константином Хабенским.

Дмитрий Назаров

Дмитрий Назаров

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Дмитрий Назаров

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«По вводу других исполнителей в спектакли, в котором были заняты Дмитрий Назаров и Ольга Васильева, вопрос решается»,— добавил господин Верник. Что стало причиной увольнения, он не уточнил.

На нынешней неделе в Нижнем Тагиле (Свердловская область) отменили спектакль «Корень любви» в связи с недовольством местных жителей из-за участия в постановке Дмитрия Назарова. Причиной стала его критика российской военной операции. У актера есть YouTube-канал, где он в стихотворной форме высказывает свою позицию по разным вопросам, в том числе по поводу военных действиях на Украине.

Дмитрий Назаров работал в МХТ им. Чехова с 2003 года. Известен по нескольким десяткам сериалов, в том числе «Гражданин начальник» (2001), «Штрафбат» (2004), «Золотой теленок» (2005), «Вызов» (2006–2009), «Кухня» (2012–2016). Также снялся в фильмах «Кухня в Париже» (2014), «Кухня: последняя битва» (2017), «Дикая лига» (2019), «Вратарь Галактики» (2020).

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...