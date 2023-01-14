Актера Дмитрия Назарова уволили из МХТ им. Чехова

Актера Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ им. Чехова, сообщил «Известиям» замдиректора театра по связям с общественностью Вадим Верник. По его словам, это решение приняли вчера, 13 января, после разговора господина Назарова с худруком театра Константином Хабенским.

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Дмитрий Назаров

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«По вводу других исполнителей в спектакли, в котором были заняты Дмитрий Назаров и Ольга Васильева, вопрос решается»,— добавил господин Верник. Что стало причиной увольнения, он не уточнил.

На нынешней неделе в Нижнем Тагиле (Свердловская область) отменили спектакль «Корень любви» в связи с недовольством местных жителей из-за участия в постановке Дмитрия Назарова. Причиной стала его критика российской военной операции. У актера есть YouTube-канал, где он в стихотворной форме высказывает свою позицию по разным вопросам, в том числе по поводу военных действиях на Украине.

Дмитрий Назаров работал в МХТ им. Чехова с 2003 года. Известен по нескольким десяткам сериалов, в том числе «Гражданин начальник» (2001), «Штрафбат» (2004), «Золотой теленок» (2005), «Вызов» (2006–2009), «Кухня» (2012–2016). Также снялся в фильмах «Кухня в Париже» (2014), «Кухня: последняя битва» (2017), «Дикая лига» (2019), «Вратарь Галактики» (2020).

Лаура Кеффер