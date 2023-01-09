Александр Бастрыкин поручил взять актера на пробу

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил подчиненным возбудить уголовное дело по следам резких высказываний актера Артура Смольянинова о военном конфликте на Украине. Реакция господина Бастрыкина последовала за волной осуждения позиции господина Смольянинова российскими политиками. Более того, позиция актера породила дискуссию о жестких санкциях, вплоть до лишения гражданства, для покинувших РФ критиков. Оценку происходящему дали и в Кремле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Высказывания обосновавшегося в Латвии Артура Смольянинова вызвали горячую дискуссию в России

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Высказывания обосновавшегося в Латвии Артура Смольянинова вызвали горячую дискуссию в России

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В понедельник Александр Бастрыкин поручил «возбудить уголовное дело из-за высказываний актера Артура Смольянинова». «В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России»,— говорится в сообщении пресс-службы ведомства без указания на статью УК РФ, в рамках которой господин Бастрыкин квалифицировал высказывания господина Смольянинова. В СКР не назвали средство массовой информации, в беседе с представителем которого актер допустил высказывания, возмутившие господина Бастрыкина. Вероятно, речь идет об интервью главному редактору издания «Новая газета. Европа» Кириллу Мартынову (внесен в реестр иноагентов). Интервью вышло 8 января и вызвало широкий резонанс из-за резких высказываний господина Смольянинова о спецоперации, будущем России и президенте Владимире Путине.

Актер в частности, заявил, что не испытывает «ничего, кроме ненависти, к людям с той стороны фронта», что ему «наплевать, в какой форме останется Россия», даже если страна «превратится в радиоактивный пепел», и что если бы ему пришлось участвовать в СВО, то он делал бы это на стороне Украины.

39-летний Артур Смольянинов начал актерскую карьеру в 1998 году с главной роли подростка Толясика в фильме «Кто, если не мы», в 2005 году широкую известность актеру принесла роль Лютого в фильме «9-я рота» Федора Бондарчука. В дальнейшем господин Смольянинов снялся в десятках кассовых российских картин, в том числе «Елках», «Белой гвардии», «Я» и других. Осенью разразился скандал с показом сериала «Монастырь» с участием Артура Смольянинова, который уже покинул РФ к тому моменту, как и режиссер сериала Александр Молочников. В октябре суд оштрафовал господина Смольянинова на 30 тыс. руб. за дискредитацию армии РФ (ст. 20.3.3 КоАП). В интервью Кириллу Мартынову в январе Артур Смольянинов рассказал, что теперь работает в Латвии.

Заявлениями Артура Смольянинова публично возмутились многие российские политики. Первым выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев, заявив о необходимости «аннулировать контракты по всем государственным заказам» господина Смольянинова. «Считаю, что этот беглый артист должен повторить путь Невзорова (журналист Александр Невзоров внесен в реестр иноагентов.— “Ъ”) с уголовным делом. Со своей стороны обращусь в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело на этого предателя»,— сказал Султан Хамзаев. Его поддержал коллега Евгений Попов, который увидел в «условном деле условных смольяниновых нарушение прав и свобод других граждан страны». Депутат Попов предложил, в частности, аннулировать паспорт актера (Конституция РФ не позволяет лишать гражданства).

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев вечером воскресенья опубликовал сообщение, в котором, прямо не назвав имя актера, предложил использовать «особые законы военного времени» против «предателей, переметнувшихся к врагу».

Председатель думского комитета по контролю Олег Морозов, уже сутки к тому моменту участвующий в публичной Telegram-дискуссии с сенатором Андреем Клишасом о лишении гражданства РФ уехавших из РФ, тоже высказался о кейсе Смольянинова. Напомним, 7 и 8 января сенаторы и депутаты публично спорили о санкциях по отношению к уехавшим россиянам (см. “Ъ” от 9 января). Господин Морозов предлагал лишить того гражданства, сенатор Клишас парировал, что нарушать Основной закон нельзя.

В Госдуме заговорили в этой связи и о необходимости правки УК РФ. «В частности, по ст. 280.3 "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил в целях защиты интересов РФ и ее граждан" увеличить срок, на протяжении которого осужденному лицу запрещено занимать определенные должности либо заниматься определенными видами деятельности,— предложила глава комитета по культуре Елена Ямпольская.— Сейчас это три года. На мой взгляд, мало. Для культуры, преподавания, СМИ, иных социально важных сфер запрет надо пролонгировать».

Высказывания актера прокомментировали в Кремле. «Ничего хорошего в Кремле о словах этого актера не думают. Но в данном случае важнее, что о его словах думают наши соответствующие ведомства»,— заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

“Ъ” не удалось связаться с господином Смольяниновым через его менеджера. Публичной реакции актера на происходящее на момент подготовки материала не было.

На запрос “Ъ” о квалификации «высказываний» господина Смольянинова и проведении доследственной проверки в СКР не ответили.

Отметим, последний раз глава СКР публично поручал проверить чьи-либо высказывания в октябре 2022 года. Тогда, по сообщению пресс-службы ведомства, речь шла об украинском блогере Максиме Кушниренко, «поощряющем убийства российских военнослужащих». Результаты проверки опубликованы не были.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант на просьбу “Ъ” объяснить механизм поручений в системе СКР отметил, что таковые входят в «полномочия руководителя следственного органа».

Доследственная проверка при устном распоряжении возбудить уголовное дело необязательна, пояснил эксперт.

«Вопрос, делать ли такие поручения публичными и если да, то в какой мере, законом не регламентируется,— указал Вадим Клювгант.— Поэтому достоверно судить о содержании поручения по пресс-релизу невозможно. Любое решение следователя, в том числе и постановление о возбуждении уголовного дела, должно быть законным, обоснованным и мотивированным (ч. 4 ст. 7 УПК). При несоответствии этим требованиям такое процессуальное решение может быть обжаловано прокурору или в суд любым лицом, интересы которого оно затрагивает».

Мария Старикова