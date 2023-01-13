Актера Артура Смольянинова и критика Артемия Троицкого объявили иноагентами

Минюст обновил реестр иностранных агентов. В него попали актер Артур Смольянинов и журналист Артемий Троицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Артур Смольянинов Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Артемий Троицкий Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Сергей Ухов Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Сергей Кирсанов Фото: @klirik_sergio Александр Шелест Фото: @A.Shelest Анатолий Фурсов Фото: @uniantv Следующая фотография 1 / 6 Артур Смольянинов Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Артемий Троицкий Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Сергей Ухов Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Сергей Кирсанов Фото: @klirik_sergio Александр Шелест Фото: @A.Shelest Анатолий Фурсов Фото: @uniantv

Также в реестр иноагентов попали:

бывший священник Сергей Кирсанов (в соцсетях известен как «Клирик»),

юрист Анатолий Фурсов,

активист «штаба Навального» (были признаны экстремистскими, позже ликвидированы) Сергей Ухов,

журналист Александр Шелест,

ООО «ТЕНЕС» — как отмечает Минюст, оно учреждено ранее включенным в реестр иноагентов журналистом Михаилом Зыгарем.

После начала военной операции на Украине Артур Смольянинов, сыгравший «Лютого» в «Девятой роте», покинул Россию и неоднократно высказывался против военных действий. В октябре 2022 года его оштрафовали на 30 тыс. руб. за дискредитацию российской армии. Ранее в январе актер заявил, что если бы и пошел воевать на Украину, то только за украинцев. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении актера уголовное дело.

Музыкальный критик и журналист Артемий Троицкий также выступает против военной операции на Украине. О поддерживающих боевые действия артистах он говорил, что они — «люди подневольные, особенно в России, где поп-музыка всегда сильно зависела от государства».

Бывший священник Сергей Кирсанов ведет YouTube-канал «Клирик», в котором активно критикует российскую власть, руководство РПЦ и так далее.

Сергей Ухов — экс-координатор Пермского штаба Алексея Навального. В августе 2021 года из-за «связи с экстремисткой организацией» был лишен права избираться в городскую думу Перми и другие представительные органы.

Родившийся в Лисичанске журналист Александр Шелест был ведущим и руководителем утреннего шоу «Подъем» на луганском телеканале. С 2015 года был главным редактором, продюсером и ведущим информационно-аналитических программ на телеканале «UA:Донбас». В 2022 году украинский журналист сосредоточился на ведении YouTube-блога.

Генеральным директором ООО «ТЕНЕС» является признанный иноагентом правозащитник Ирек Биккинин. В июле этого года он был оштрафован на 30 тыс. руб. за дискредитацию российской армии. Совладельцами организации, согласно «СПАРК-Интерфакс» выступают в частности журналист Антон Долин (объявлен иноагентом) и бывший главный редактор «МБХ Медиа» (заблокировано в России по требованию Генпрокуратуры) Вероника Куцылло (признана иноагентом).

Дарья Эрозбек