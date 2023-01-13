Актера Артура Смольянинова и критика Артемия Троицкого объявили иноагентами

Минюст обновил реестр иностранных агентов. В него попали актер Артур Смольянинов и журналист Артемий Троицкий.
Также в реестр иноагентов попали:
- бывший священник Сергей Кирсанов (в соцсетях известен как «Клирик»),
- юрист Анатолий Фурсов,
- активист «штаба Навального» (были признаны экстремистскими, позже ликвидированы) Сергей Ухов,
- журналист Александр Шелест,
- ООО «ТЕНЕС» — как отмечает Минюст, оно учреждено ранее включенным в реестр иноагентов журналистом Михаилом Зыгарем.
После начала военной операции на Украине Артур Смольянинов, сыгравший «Лютого» в «Девятой роте», покинул Россию и неоднократно высказывался против военных действий. В октябре 2022 года его оштрафовали на 30 тыс. руб. за дискредитацию российской армии. Ранее в январе актер заявил, что если бы и пошел воевать на Украину, то только за украинцев. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении актера уголовное дело.
Музыкальный критик и журналист Артемий Троицкий также выступает против военной операции на Украине. О поддерживающих боевые действия артистах он говорил, что они — «люди подневольные, особенно в России, где поп-музыка всегда сильно зависела от государства».
Бывший священник Сергей Кирсанов ведет YouTube-канал «Клирик», в котором активно критикует российскую власть, руководство РПЦ и так далее.
Сергей Ухов — экс-координатор Пермского штаба Алексея Навального. В августе 2021 года из-за «связи с экстремисткой организацией» был лишен права избираться в городскую думу Перми и другие представительные органы.
Родившийся в Лисичанске журналист Александр Шелест был ведущим и руководителем утреннего шоу «Подъем» на луганском телеканале. С 2015 года был главным редактором, продюсером и ведущим информационно-аналитических программ на телеканале «UA:Донбас». В 2022 году украинский журналист сосредоточился на ведении YouTube-блога.
Генеральным директором ООО «ТЕНЕС» является признанный иноагентом правозащитник Ирек Биккинин. В июле этого года он был оштрафован на 30 тыс. руб. за дискредитацию российской армии. Совладельцами организации, согласно «СПАРК-Интерфакс» выступают в частности журналист Антон Долин (объявлен иноагентом) и бывший главный редактор «МБХ Медиа» (заблокировано в России по требованию Генпрокуратуры) Вероника Куцылло (признана иноагентом).