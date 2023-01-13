Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Актера Артура Смольянинова и критика Артемия Троицкого объявили иноагентами

Минюст обновил реестр иностранных агентов. В него попали актер Артур Смольянинов и журналист Артемий Троицкий.

Предыдущая фотография
Артур Смольянинов

Артур Смольянинов

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Артемий Троицкий

Артемий Троицкий

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сергей Ухов

Сергей Ухов

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Сергей Кирсанов

Сергей Кирсанов

Фото: @klirik_sergio

Александр Шелест

Александр Шелест

Фото: @A.Shelest

Анатолий Фурсов

Анатолий Фурсов

Фото: @uniantv

Следующая фотография
1 / 6

Артур Смольянинов

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Артемий Троицкий

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сергей Ухов

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Сергей Кирсанов

Фото: @klirik_sergio

Александр Шелест

Фото: @A.Shelest

Анатолий Фурсов

Фото: @uniantv

Также в реестр иноагентов попали:

  • бывший священник Сергей Кирсанов (в соцсетях известен как «Клирик»),
  • юрист Анатолий Фурсов,
  • активист «штаба Навального» (были признаны экстремистскими, позже ликвидированы) Сергей Ухов,
  • журналист Александр Шелест,
  • ООО «ТЕНЕС» — как отмечает Минюст, оно учреждено ранее включенным в реестр иноагентов журналистом Михаилом Зыгарем.

После начала военной операции на Украине Артур Смольянинов, сыгравший «Лютого» в «Девятой роте», покинул Россию и неоднократно высказывался против военных действий. В октябре 2022 года его оштрафовали на 30 тыс. руб. за дискредитацию российской армии. Ранее в январе актер заявил, что если бы и пошел воевать на Украину, то только за украинцев. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении актера уголовное дело.

Музыкальный критик и журналист Артемий Троицкий также выступает против военной операции на Украине. О поддерживающих боевые действия артистах он говорил, что они — «люди подневольные, особенно в России, где поп-музыка всегда сильно зависела от государства».

Бывший священник Сергей Кирсанов ведет YouTube-канал «Клирик», в котором активно критикует российскую власть, руководство РПЦ и так далее.

Сергей Ухов — экс-координатор Пермского штаба Алексея Навального. В августе 2021 года из-за «связи с экстремисткой организацией» был лишен права избираться в городскую думу Перми и другие представительные органы.

Родившийся в Лисичанске журналист Александр Шелест был ведущим и руководителем утреннего шоу «Подъем» на луганском телеканале. С 2015 года был главным редактором, продюсером и ведущим информационно-аналитических программ на телеканале «UA:Донбас». В 2022 году украинский журналист сосредоточился на ведении YouTube-блога.

Генеральным директором ООО «ТЕНЕС» является признанный иноагентом правозащитник Ирек Биккинин. В июле этого года он был оштрафован на 30 тыс. руб. за дискредитацию российской армии. Совладельцами организации, согласно «СПАРК-Интерфакс» выступают в частности журналист Антон Долин (объявлен иноагентом) и бывший главный редактор «МБХ Медиа» (заблокировано в России по требованию Генпрокуратуры) Вероника Куцылло (признана иноагентом).

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...