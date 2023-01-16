В России снизились выплаты по ОСАГО

В 2022 году совокупные выплаты по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) снизились с 6,6 млрд до 6 млрд руб., следует из исследования рейтингового агентства НКР. Снижение объема выплат происходит из-за уменьшения частоты страховых событий, которое подтверждается статистикой ГИБДД, считают аналитики.

В материалах НКР отмечается, что реальный ущерб для автовладельцев, получивших страховые выплаты, был больше, однако действующая система лимитов не допускала его полной компенсации. В настоящее время максимальный лимит на выплаты по жизни и здоровью составляет 500 тыс. руб., за повреждение автомобиля — 400 тыс. руб. До 2021 года совокупные выплаты по ОСАГО в случае причинения вреда жизни и здоровью составляли около 8–9 млрд руб. в год.

Максимальные лимиты выплат по возмещению вреда жизни и здоровью значительно отстают от размеров возмещений в других обязательных видах страхования, подчеркивают в НКР. Эксперты полагают, что увеличение лимитов в четыре раза, до 2 млн руб., позволит на 24–27 млрд руб. нарастить объем выплат «относительно долгосрочного тренда до 2021 года».

«Размер выплат по возмещению вреда жизни и здоровью, не отвечающий справедливой оценке обществом, настраивает на недооценку ценности человеческой жизни и в других секторах», — говорится в материалах агентства.

24 ноября прошлого года председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить эффективность работы системы ОСАГО. Господин Миронов утверждал, что страховщики системно не выплачивают страховую премию, предназначенную для возмещения ущерба в случае ДТП. По его словам, это не меньше 80% от стоимости полиса.

В отчете Банка России за третий квартал говорилось, что объем сбора страховых премий за этот период достиг рекордного значения с начала 2018 года — 466 млрд руб. Эксперты отмечали, что основными драйверами роста стали повышение тарифов ОСАГО и инфляционный рост в других видах страхования, прежде всего автокаско.

Подробнее — в материале «Ъ» «Страховые премии вышли на рекорд».

Милена Костерева