Россияне перебираются в Дубай

Россияне стали самыми массовыми покупателями дубайской недвижимости среди нерезидентов, пишет Bloomberg со ссылкой на данные брокерской компании Betterhomes. В пятерке стран, граждане которых наиболее активно скупали объекты в эмирате в прошлом году, также Великобритания, Индия, Италия и Франция. Всего по итогам 2022-го в Дубае было заключено 86 тыс. сделок с недвижимостью на общую сумму свыше $56 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам собеседников “Ъ FM”, россияне и прежде интересовались домами и квартирами в регионе, но в последние месяцы спрос достиг рекордных значений. И все больше людей не просто инвестируют средства в местные проекты, а рассматривают Дубай как город, в котором планируют жить, объясняет руководитель направления международной недвижимости компании Golden Brown Даяна Березовская:

«Многие выбирают эту локацию для того, чтобы переехать туда жить — в качестве второго дома, уже присматривают школы для детей, перевозят семьи. Количество сделок у нас за последние два-три месяца увеличилось в несколько раз, и интерес продолжает расти. В наиболее востребованных локациях, таких как Пальма, Emaar Beachfront, береговая линия, прирост цен за последние полгода составил 20-30%. Это обусловлено и спросом со стороны покупателей, и качеством, и уровнем проектов, которые выходят на рынок.

Квадратный метр жилья на Пальме — в среднем от $10 тыс. Если мы берем стандартную квартиру там, а это две спальни в современном новом проекте с готовностью через четыре года, то ее стоимость будет от $2,5 млн. Это минимум, апартаменты 120 квадратных метров. Жилье премиум-сегмента там же обойдется в $6 млн и выше. Если мы говорим про линию Emaar Beachfront, про новые участки, которые появились под вывод проектов таких крупных застройщиков, как DAMAC, Sobha, то в среднем квартира площадью 70-80 "квадратов" с одной спальней стоит от $800 тыс. до $1,3 млн».

Собеседники “Ъ FM” на рынке недвижимости отмечают, что в 2022 году россияне также интересовались объектами на Кипре, в Израиле и Турции. Но Дубай оказался вне конкуренции, и на это есть свои причины, говорит глава представительства компании Rossmils Алексей Могила:

«Дубай на первом месте исключительно из-за удобства приобретения. Достаточно невысокий вход в сделку, хорошие банковские условия — по рассрочке, кредитованию.

Плюс не надо забывать, что это не первый вход россиян на дубайский рынок — некоторое время назад мы уже наблюдали такую историю. Однако покупки, которые были сделаны, в первую очередь эмоциональные. Это желание спасти деньги и найти какую-то тихую гавань. Надеюсь, многие люди, которые покупали там жилье, станут с удовольствием ей владеть. Но у тех, кто захочет ее продать, думаю, будут проблемы и с самой процедурой, и с ценником».

По данным “Ъ”, Дубай вызывает интерес не только у граждан, желающих вложиться в недвижимость, но и у российских девелоперов. Газета сообщает, что как минимум два застройщика — «Пионер» и «Самолет» — ищут в эмирате площадки для возведения жилых объектов.

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Лилия Галявиева