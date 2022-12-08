Девелоперы эмирируют из России

Появление спроса россиян на недвижимости в Дубае вызвал интерес к этому рынку со стороны отечественных застройщиков жилья. По данным “Ъ”, группа «Пионер» и ГК «Самолет» ищут площадки для проектов в ОАЭ. Из-за ажиотажа на новое жилье в Дубае участки в этом эмирате сейчас стоят дорого, предупреждают эксперты. К тому же, по их прогнозам, через пару лет на местном рынке увеличится конкуренция, а высокий спрос будет удовлетворен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сразу два крупных застройщика рассматривают возможность запуска проектов в Дубае. По словам трех источников “Ъ” на рынке недвижимости, в этом эмирате поиском площадок под строительство жилья занимается «Пионер» Леонида Максимова и «Самолет». В «Пионере» подтвердили “Ъ” эту информацию. В «Самолете» отказались от комментариев.

Цель всей этой истории — выживание бизнеса и его продолжение за рубежом, считает руководитель зарубежных проектов Becar Asset Management Александр Пестряков. «Московский рынок недвижимости сейчас лихорадит»,— добавляет гендиректор Kalinka Екатерина Румянцева. По данным Dataflat.ru, в январе—ноябре 2022 года в новостройках Москвы и Подмосковья продано 5,8 млн кв. м квартир и апартаментов, что на 24% меньше год к году. Это заметно повлияло на общую выручку, которая у столичных застройщиков сократилась за тот же период на 11%, до 1,47 трлн руб.

В то же время на рынке Дубая спрос, напротив, растет. По подсчетам Kalinka, в январе—ноябре 2022 года в Дубае суммарно заключено 87,7 тыс. сделок с жилой недвижимостью, что уже на 44% превышает показатели за весь 2021 год. Более половины сделок приходится на первичный рынок, остальные 48% — на готовое жилье, уточнили аналитики. Сейчас в ОАЭ не так мало клиентов из России и присутствие российских девелоперов в этой стране обеспечит им важное конкурентное преимущество, считает председатель совета директоров «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова.

Многие россияне переводят в эту страну свои капиталы, семьи и бизнес, напоминает Екатерина Румянцева. На этом фоне и компании, занимающиеся коммерческой недвижимости, стали активно выходить в ОАЭ. Так, например, Codevelopment планирует открыть гибкий офис площадью 4 тыс. кв. м в бизнес-центре Burj Daman в Дубае. Эмираты не поддерживают антироссийские санкции, а недвижимость там при прочих равных не дороже, чем в Москве, что создает неплохой инвестиционный климат, добавляет Ирина Доброхотова. Половина россиян рассматривают инвестиции в недвижимость, еще 40% спроса приходится на покупку жилья для жизни и 10% — это инвестиционный спрос на участки, девелоперские проекты и соинвестирование, говорит управляющий партнер PARUS Real Estate Марина Шалаева.

Но российские девелоперы в ОАЭ могут столкнуться с серьезными сложностями. Рынок страны монополизирован, и выйти туда новым игрокам без местного партнера возможно только при наличии административного ресурса, поясняет Екатерина Румянцева. Экспансивная конкуренция вряд ли понравится местным игрокам, соглашается Ирина Доброхотова. К тому же, продолжает госпожа Румянцева, строить в стране достаточно тяжело из-за высокой нагрузки на инфраструктуру — застройщику придется перестраивать транспортные и инженерные сети.

На рынок нужно заходить с финансовым партнером или своими средствами, так как проектного финансирования в Эмиратах нет, что уже приводило застройщиков к банкротству, отмечает Александр Пестряков. Он уверен, что с учетом текущего ажиотажа проекты будут продаваться втридорога и не факт, что окажутся рентабельными, а правильно оценить ситуацию и построить прибыльный бизнес получится у единиц.

Впрочем, несмотря на сложности, все больше российских застройщиков будут интересоваться рынком ОАЭ, прогнозирует Александр Пестряков. Игроки из топ-10, считает Ирина Доброхотова, попробуют свои силы на рынке ОАЭ в ближайшие год-два, но позже это потеряет смысл из-за ужесточения конкуренции.

Дарья Андрианова