Газ девать некуда

Уже в начале января страны ЕС неожиданно выяснили, что могут в целом не беспокоиться за прохождение зимы — запасы в хранилищах высокие, а потребление серьезно упало. Хотя европейцам очень повезло с теплой погодой, все-таки основной причиной успеха стала рациональная стратегия — власти летом заставили компании заполнить газовые хранилища, несмотря на очень высокие цены, а также скупить весь доступный на рынке СПГ. У стран ЕС есть и более долгосрочное понимание того, как они собираются заместить российский газ: речь идет о строительстве новых терминалов по приему СПГ (некоторые уже введены в строй), закупке дополнительных объемов в США и Катаре, а также снижении потребления газа (что «убьет» некоторые предприятия). В принципе, уже сейчас понятно, откуда через пять лет будет поступать газ в Европу, хотя пока сложно сказать, сколько он будет стоить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На этом фоне все ярче проступает отсутствие аналогичной стратегии у российских властей: сейчас невозможно ответить на вопрос, куда через пять лет «Газпром» мог бы экспортировать 90 млрд кубометров газа, потерянные в прошлом году на европейском рынке. Осенью 2022 года публике было сообщено о существовании двух идей: газового хаба в Турции и проекта «газового союза» с участием Казахстана и Узбекистана. В обоих случаях пока речь идет о миражах, что особенно ясно видно на примере турецкого хаба: ни одна страна или компания пока не вызвалась закупать там газ, не было названо ни одной цифры, касающейся возможных объемов поставок или размеров инвестиций. Что касается «газового союза», то власти обеих среднеазиатских республик публично отреклись от такого наименования, заверив, что готовы закупать российский газ только на рыночных условиях, и никаких решений не принято. Следует также отметить, что по критериям платежеспособности и объема рынка даже Турция не является полноценной заменой странам ЕС, не говоря уже о странах Средней Азии.

Единственной реалистичной возможностью из тех, что на повестке, остается строительство газопровода в Китай: в отличие от указанных выше концепций, «Сила Сибири 2» выглядит понятным и экономически целесообразным проектом, хотя и весьма капиталоемким. Проблема в том, что Китай, который только оправляется от коронавируса, не нуждается пока в дополнительном российском газе и может позволить себе ждать более привлекательных условий от «Газпрома». Но, наверное, Россия, будучи лидером по запасам газа в мире, не может бесконечно надеяться на решение Китая, наблюдая за тем, как ее долю на мировом рынке занимает газ других производителей. Именно такая роль досталась Ирану, который был отрезан санкциями от технологий строительства СПГ-заводов, оказался неспособен сам их создать и вынужден был наблюдать за тем, как расположенный на другом берегу Персидского залива Катар стал крупнейшим в мире экспортером СПГ.