Йогурты теряют концентрацию

Производителям йогуртов, выпуск которых сократился на 16% за три квартала 2022 года из-за снижения спроса, грозят новые сложности. Участники рынка опасаются нехватки пищевых модифицированных крахмалов, которые используются как загустители. Поставки ингредиентов из ЕС остановились из-за санкций против РФ, а внутреннее производство сдерживает нехватка сырья. Пока такие проблемы удавалось решать, но за счет изменения рецептур и роста себестоимости, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О рисках нехватки модифицированных кукурузных крахмалов, используемых как загустители в том числе для выпуска пудингов и йогуртов, рассказал источник “Ъ” среди производителей молочных продуктов. По его словам, эти ингредиенты в основном импортировались из западных стран, но поставки из ЕС в 2022 году остановились из-за санкций против РФ в связи с военными действиями на Украине. Как отмечает источник “Ъ”, ситуация грозит сокращением производства десертов и йогуртов, так как в России подобных крахмалов выпускается недостаточно, а найти замены в других странах сложно.

Другой источник “Ъ” в отрасли отмечает, что проблема острее стоит для отдельных категорий, а для большинства продуктов удается найти альтернативные ингредиенты. По словам еще одного собеседника “Ъ” на рынке, вместо модифицированных кукурузных крахмалов в качестве загустителя может использоваться сухое молоко. Но это биржевой товар, поэтому стоимость производства йогуртов оказывается выше, указывает он. В крупных производителях йогуртов Danone (бренды «Активиа», «Даниссимо»), PepsiCo («Чудо»), Ehrmann (Epica, Fruttis) комментарии не предоставили.

Президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна («Союзкрахмал») Олег Радин говорит, что в 2021 году в Россию было импортировано около 71 тыс. тонн пищевых модифицированных крахмалов, а произведено примерно 9 тыс. тонн. По его словам, сейчас такие ингредиенты в РФ выпускают два завода общей мощностью около 50 тыс. тонн в год, но загрузить площадки полностью сложно из-за нехватки сырья. Пищевые модификации крахмала выпускаются из особых восковидных сортов кукурузы, которая должна выращиваться на отдельных полях, а для модификации также нужен уксусный альдегид, выпускаемый ограниченно одним госпредприятием, рассказывает господин Радин.

В Viola говорят, что начали искать альтернативных поставщиков во всех направлениях еще в начале весны 2022 года и перешли на местный кукурузный крахмал, а также одобрили несколько производителей из стран Азии. Кроме того, существует возможность параллельного импорта ингредиента от некоторых европейских производителей, хотя такой способ и сопряжен с рядом рисков, указывает представитель Viola. По его словам, часть других ингредиентов остается в зоне риска, но запасов достаточно, а также идет разработка решений с локальными производителями. В ГК «Эфко» говорят, что подразделение «Еда будущего» нашло альтернативу крахмалу из ЕС и выпускает густые растительные йогурты в штатном режиме с запасом сырья на более полугода вперед.

По словам собеседника “Ъ” на молочном рынке, для снятия рисков дефицита пищевых крахмалов нужно упростить выдачу импортных разрешений на ввоз семян, что позволит нарастить производство кукурузы нужных сортов. Олег Радин добавляет, что в ряде регионов РФ планируется ввод новых мощностей для выпуска различных модифицированных крахмалов с индексом Е до 45 тыс. тонн в год.

По данным Национального союза производителей молока и Milknews, в январе—сентябре 2022 года выпуск йогуртов сократился на 16%, до 534 тыс. тонн год к году. Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев связывает динамику со стремлением потребителей к экономии, отмечая, что йогурты — продукт не первой необходимости и относительно дорогой. По его словам, более 70% этого рынка в РФ приходится на пять игроков, включая PepsiCo и Danone, которые в первую очередь страдают из-за сокращения категории. Как отмечает господин Груздев, молочная отрасль в целом адаптировалась к сложностям с наличием ряда ингредиентов, хотя некоторые компании были вынуждены менять рецептуры, экстренно тестировать новых поставщиков и столкнулись с ростом себестоимости.

Анатолий Костырев