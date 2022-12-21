Чемпионы проявили договороспособность

Вопрос с тем, состоится или нет в ближайшее время бой за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, кажется, окончательно решен. Промоутер Боб Арум объявил о достигнутой представителями британского и украинского боксеров договоренности по поводу самого ожидаемого поединка последних лет в профессиональном боксе. Он должен пройти в начале следующего года либо в Лондоне, либо, что соответствует свежему тренду, в щедром ближневосточном регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Усик

Фото: Andrew Couldridge / Reuters Александр Усик

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

О том, что Тайсон Фьюри и Александр Усик достигли договоренности: следующим боем для них будет поединок друг с другом, в интервью Sky Sports сообщил промоутер Боб Арум, чья компания Top Rank работает с британским спортсменом. «Они хотят этого поединка, так что возни будет мало»,— добавил Арум, говоря, когда может быть подписан официальный контракт на матч.

Это очень важная для профессионального бокса новость, поскольку речь идет о самом, возможно, ожидаемом событии в виде за последние годы. Оно обречено вызвать колоссальный ажиотаж хотя бы из-за своего статуса. Усик, которому принадлежат пояса Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), и обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри должны разыграть звание абсолютного чемпиона мира. Последним его обладателем был великий соотечественник Фьюри Леннокс Льюис два десятилетия назад.

Обсуждение деталей поединка двух пользующихся громадной популярностью соперников стартовало, по сути, еще несколько месяцев назад — сразу после того, как в августе Александр Усик во второй раз подряд победил бывшего короля категории Энтони Джошуа, сохранив все свои регалии.

Тайсон Фьюри неоднократно заставлял своими заявлениями поверить в то, что на самом деле может отказаться от поединка, несмотря на гарантированный гигантский гонорар, но в итоге после победы в начале декабря над Дереком Чисорой подтвердил, что готов биться с Усиком. Правда, существовали признаки, намекавшие на то, что бой может быть в очередной раз отложен. К ним можно, например, отнести тот факт, что сразу две структуры — IBF и WBA — санкционировали поединки с Усиком для своих официальных претендентов — Филипа Хрговича и Даниэля Дюбуа. Однако заявления Боба Арума интригу в этом смысле убили. Более того, Арум специально подчеркнул, что никаких «промежуточных» поединков ни у Тайсона Фьюри, ни у Александра Усика не будет, а их встреча состоится совсем скоро — в «ближайшие четыре месяца».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тайсон Фьюри

Фото: Andrew Couldridge / Reuters Тайсон Фьюри

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Интрига остается с местом проведения боя. Боб Арум рассказал, что хотел бы, чтобы его принял главный стадион Великобритании — лондонский Wembley, который в этом веке достаточно часто превращается в арену для топовых боксерских матчей вместимостью более 90 тыс. человек. «Это было бы настоящее сумасшествие»,— добавил промоутер.

Но есть и другой вариант: его Боб Арум назвал «ближневосточным». Он вполне соответствует современному тренду. Дело в том, что располагающиеся в регионе государства чрезвычайно активно привлекают различные крупные международные соревнования, в том числе из области единоборств. И если, например, в ОАЭ делают ставку на смешанные единоборства (в Абу-Даби часто проходят турниры основного в жанре промоушена UFC), то Саудовская Аравия выбрала профессиональный бокс. В этой стране уже дважды дрался Энтони Джошуа. В 2019 году он встретился там с американцем Энди Руисом, а в 2022-м — с Александром Усиком. При этом, по данным Daily Mail, саудовские инвесторы заплатили за право провести повторный матч британца с украинцем $120 млн. Две трети из этой суммы ушло на оплату гонораров бойцов.

Собственно, Боб Арум и не скрывал, что рассматривает «ближневосточный вариант» как раз прежде всего по финансовым причинам. «У боксеров относительно короткая карьера, и деньги имеют значение. Так что, если будет реальное предложение, мы примем его к сведению»,— объяснил он, уточнив, что, по его прогнозам, до конца этого года контракт на бой Тайсона Фьюри с Александром Усиком может быть заключен.

Алексей Доспехов