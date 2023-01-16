Суд демобилизовал экс-чиновника

Ленинский районный суд Екатеринбурга отклонил иск бывшего главы министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексея Пьянкова, который оспаривал решение призывной комиссии отменить его мобилизацию. Экс-чиновник находится под следствием по обвинению в коррупции, однако в октябре он был призван для участия в специальной военной операции (СВО). По требованию следователей призывная комиссия отменила свое решение. Алексей Пьянков не согласился и подал иск о признании мобилизации законной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Пьянков

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Алексей Пьянков

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По данным Ленинского районного суда Екатеринбурга, Алексея Пьянкова призвали в рамках частичной мобилизации 24 октября 2022 года. Ранее источник «Ъ-Урал» в правоохранительных органах рассказывал, что экс-чиновник отправился в зону СВО за несколько дней до истечения срока ознакомления с материалами уголовного дела — из-за чего не удалось завершить следствие.

Силовики полагают, что экс-министр «получил воинское звание при ходатайстве целого ряда уважаемых персон».

Алексей Пьянков возглавлял министерство госимущества Свердловской области с 2012 по 2016 год. В этот период, по версии следствия, он создал организованную преступную группу (ОПГ), в которую входили не менее 13 человек.

Как считают следователи, результатами деятельности ОПГ стали многомиллионные хищения, уничтожение объекта культурного наследия, ограничения прав предпринимателей и другие тяжкие последствия. Члены ОПГ использовали для обогащения различные фирмы-однодневки, а также офшорные компании, зарегистрированные на Кипре и в Белизе. По версии следствия, ОПГ участвовала в трех эпизодах взяточничества.

Экс-министру инкриминируют растрату госимущества (ст. 160 УК), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК) и взяточничество (ст. 290 УК).

В ноябре 2022 года следователь по особо важным делам 4-го СУ ГСУ Следственного комитета РФ (СКР) Дмитрий Могильников, согласно решению суда, направил представление призывной комиссии по мобилизации и военному комиссару с просьбой отменить решение о призыве Алексея Пьянкова. Он отмечал, что экс-чиновник является фигурантом уголовного дела по ряду преступлений и в отношении него ведется предварительное следствие, поэтому, согласно п. 3 ч. 23 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», он не может подлежать призыву.

Призывная комиссия согласилась с позицией следствия и отменила мобилизацию бывшего главы МУГИСО. Алексей Пьянков с этим не согласился и подал в конце ноября иск о признании мобилизации законной. Он отмечал, что у него нет непогашенных или неснятых судимостей, а значит, согласно ст. 17 федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», оснований для отмены призыва нет.

На заседании по рассмотрению иска Алексей Пьянков, представители призывной комиссии и военного комиссариата отсутствовали. В итоге суд признал проводившееся предварительное следствие законным основанием для отмены мобилизации.

Адвокат истца Николай Каргаполов не стал говорить «Ъ-Урал», где сейчас находится Алексей Пьянков и будет ли обжаловано решение Ленинского райсуда, сославшись на то, что не может давать комментарии без согласия доверителя.

Илья Смирнов, Екатеринбург