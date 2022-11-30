Мобилизация все спишет

Бывший глава министерства по управлению госимуществом Свердловской области Алексей Пьянков был призван в рамках частичной мобилизации, несмотря на то что с 2016 года находится под следствием по нескольким обвинениям. По данным местных СМИ, экс-чиновника, ранее отпущенного под залог, отправили на специальную военную операцию за несколько дней до истечения срока ознакомления с материалами уголовного дела, из-за чего завершить следствие не удалось. Эксперт считает, что к господину Пьянкову в данном случае «вопросов нет», а с претензиями к самой мобилизации следователи могут обратиться в военную прокуратуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Пьянков

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Алексей Пьянков

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

О мобилизации бывшего свердловского министра и его отбытии в зону специальной военной операции “Ъ” рассказал источник в силовых структурах. Информацию об этом изданию 66.ru подтвердил адвокат Алексея Пьянкова Николай Каргаполов, который отметил, что призыв экс-чиновника, находящегося под следствием, не нарушает российское законодательство. Адвокат сослался на ст. 17 федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», согласно которой призыву не подлежат только граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса.

Источник 66.ru отметил, что Алексея Пьянкова отправили на спецоперацию за несколько дней до истечения срока ознакомления с материалами уголовного дела, из-за чего следствие до сих пор не удалось завершить. По данным издания, сейчас силовики пытаются вернуть экс-министра в Екатеринбург. Им также стало известно, что господин Пьянков якобы «получил воинское звание при ходатайстве целого ряда уважаемых персон».

Николай Каргаполов отказался комментировать “Ъ” информацию о мобилизации его клиента, однако сообщил, что суд на время проведения следственных мероприятий отпустил Алексея Пьянкова под залог.

Адвокат Сергей Колосовский пояснил “Ъ”, что при этой мере пресечения обвиняемый не находится под какими-либо ограничениями и за ним не ведется наблюдение, поэтому следователи изначально могли и не знать о мобилизации бывшего чиновника. «Вопросов к Пьянкову нет. Его главная задача, будучи отпущенным под залог,— не скрываться от следствия. Но тут его призвал военкомат, у него не было иного выбора, кроме как отправиться на спецоперацию»,— отметил адвокат. По его словам, практика призыва подследственных граждан касается и срочной службы: в таких случаях следователи могут приостанавливать дело на время службы подозреваемого либо вызывать его на суды прямо из воинской части. «Если у следствия есть претензии к его (Алексея Пьянкова.— “Ъ”) мобилизации, они могут обратиться в военную прокуратуру. Но, думаю, самое вероятное, что его дело также приостановят до момента его возвращения в Екатеринбург»,— добавил господин Колосовский.

“Ъ” направил запрос с просьбой прокомментировать информацию о мобилизации господина Пьянкова в пресс-службу Центрального военного округа, но к моменту подготовки материала ответа не поступило. Получить комментарий в четвертом следственном управлении ГСУ СКР, которое ведет дело экс-министра, “Ъ” тоже не удалось.

Алексей Пьянков, возглавлявший свердловское министерство госимущества с 2012 по 2016 год, обвиняется в растрате госимущества (ст. 160 УК), превышении должностных полномочий (ст. 286 УК) и взяточничестве (ст. 290 УК). По данным источника “Ъ” в силовых структурах, в период своей работы министром он создал организованную преступную группу (ОПГ), которая использовала различные фирмы-однодневки, а также офшорные компании, зарегистрированные на Кипре и в Белизе. Результатом этой деятельности стали многомиллионные хищения, уничтожение объекта культурного наследия, ограничения прав предпринимателей и другие тяжкие последствия. Кроме того, по версии следствия, ОПГ участвовала в трех эпизодах взяточничества.

Илья Смирнов, Екатеринбург