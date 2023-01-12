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Коммерсантъ FM
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Эрдоган хочет обсудить с Путиным и Зеленским создание гуманитарного коридора

Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган заявил, что 12 или 13 января он рассчитывает поговорить с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он хочет обсудить создание гуманитарного коридора, для вывоза раненых из зон боевых действий на Украине в Турцию. Об этом сообщил телеканал CNN Turk. В Кремле не подтвердили и не опровергли переговоры.

«Согласно последним новостям, главный омбудсмен Шереф Малкоч заявил, что президент Эрдоган проведет переговоры с Путиным и Зеленским сегодня или завтра для создания гуманитарного коридора между Россией и Украиной»,— сообщил телеканал.

«Заранее международные разговоры не анонсируем»,— прокомментировал эту информацию ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Создать гуманитарный коридор для вывоза российских и украинских раненых предложил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч. Его предложение поддержал господин Эрдоган. Турецкий омбудсмен говорил, что 11 января в Анкаре этот вопрос обсудят российский и украинский омбудсмены Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец. По словам госпожи Москальковой, они обсудили с украинским коллегой обмен осужденными гражданскими. Об обсуждении темы гуманитарного коридора не сообщалось.

Подробнее о роли Турции в российско-украинских переговорах — в материале «Турция играет на двух полях».

Анастасия Ларина

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