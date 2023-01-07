Минэнерго Турции сообщило о готовности инфраструктуры для создания газового хаба

Турция завершила создание физической инфраструктуры для разработки газового хаба, сообщил министр энергетики Фатих Донмез. По его словам, Россия, Иран и Азербайджан могут стать игроками на турецком газовомы рынке для Европы.

«Сейчас мы завершаем разработку дорожной карты. Физическая инфраструктура у нас готова. Последние четыре года мы в Турции управляем торговой газовой платформой для национального рынка. Программное обеспечение и IT-инфраструктура в значительной степени подготовлены»,— сказал господин Донмез телеканалу Haberturk. Сейчас Анкара ведет переговоры о ценообразовании по «имеющимися ожиданиями иностранных рынков».

Вопросы ценообразования обсуждались с Болгарией и Македонией. По словам господина Донмеза, им «нравится идея» создания газового хаба.

Строительство газового хаба в Турции в октябре анонсировал президент России Владимир Путин. В конце декабря 2022 года «Газпром» сообщил о начале практической реализации проекта.

Как Турция усиливает позиции на нефтегазовом рынке — в материале «Ъ» «Турецкий гамбит».

Леонид Уварчев