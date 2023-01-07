Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минэнерго Турции сообщило о готовности инфраструктуры для создания газового хаба

Турция завершила создание физической инфраструктуры для разработки газового хаба, сообщил министр энергетики Фатих Донмез. По его словам, Россия, Иран и Азербайджан могут стать игроками на турецком газовомы рынке для Европы.

«Сейчас мы завершаем разработку дорожной карты. Физическая инфраструктура у нас готова. Последние четыре года мы в Турции управляем торговой газовой платформой для национального рынка. Программное обеспечение и IT-инфраструктура в значительной степени подготовлены»,— сказал господин Донмез телеканалу Haberturk. Сейчас Анкара ведет переговоры о ценообразовании по «имеющимися ожиданиями иностранных рынков».

Вопросы ценообразования обсуждались с Болгарией и Македонией. По словам господина Донмеза, им «нравится идея» создания газового хаба.

Строительство газового хаба в Турции в октябре анонсировал президент России Владимир Путин. В конце декабря 2022 года «Газпром» сообщил о начале практической реализации проекта.

Как Турция усиливает позиции на нефтегазовом рынке — в материале «Ъ» «Турецкий гамбит».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...