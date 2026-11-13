Спецслужбы Германии получат новые оперативные полномочия внутри страны и за рубежом
Бундестаг одобрил масштабную реформу законодательства о спецслужбах, благодаря которой они получат расширенные оперативные полномочия для борьбы со шпионажем, терроризмом и диверсиями. Об этом сообщают ведущие германские медиа, включая журнал Focus. В поддержку проголосовало 309 депутатов, против — 190, а 71 воздержался.
В соответствии с реформой спецслужбы наделяются правом тайно проникать в частные дома, проводить хакерские операции, внедряться в ИT-системы, блокировать потоки данных и осуществлять операции саботажа в отношении дата-центров. Кроме того, им будет позволено использовать ИИ, обмениваться данными с Министерством обороны и собирать более полное досье на интересующих лиц при помощи биометрии, баз данных и онлайн-поиска.
Федеральное ведомство по защите конституции (внутренняя служба безопасности страны), в соответствии с законом, получает возможность активно нейтрализировать угрозы, в частности выводить из строя оружие или взрывчатку, удалять вредоносные программы и так далее. Внешняя разведка Германии же сможет кроме прочего выводить из строя серверы хакерских группировок за рубежом.
Закон предусматривает создание особого централизованного независимого совета по контролю (в него войдут бывшие судьи), который получит функции контроля и предварительного одобрения отдельных оперативных мероприятий спецслужб.
Реформы внутренней и внешней разведки Германии были анонсированы в августе этого года министром внутренних дел страны Александром Добриндтом.