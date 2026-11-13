Спецслужбы Германии получат новые оперативные полномочия внутри страны и за рубежом

В соответствии с реформой спецслужбы наделяются правом тайно проникать в частные дома, проводить хакерские операции, внедряться в ИT-системы, блокировать потоки данных и осуществлять операции саботажа в отношении дата-центров. Кроме того, им будет позволено использовать ИИ, обмениваться данными с Министерством обороны и собирать более полное досье на интересующих лиц при помощи биометрии, баз данных и онлайн-поиска.