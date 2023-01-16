Врио главы Запорожской области заявил, что власти «дают время подумать» ждущим прихода ВСУ

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе остались люди, которые ждут прихода вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако им «дают время подумать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Есть такая категория людей, которые ждут (прихода ВСУ.— "Ъ"), но мы их не трогаем, даем время подумать»,— сообщил господин Балицкий в эфире телеканала «Крым 24» (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что если человек принимает участие «в экстремистских мероприятиях», то его выдворяют. Перед выдворением такие люди «едут копать окопы две недели», утверждает он. Куда именно направляют людей, он не сказал.

«Если человек принимает участие в экстремистских мероприятиях, в соцсетях гадости пишет или оскорбляет вооруженные силы, если после первого предупреждения не понимает, значит, к нему применяется выдворение»,— сказал врио губернатора.

Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года соглашения о включении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Евгений Балицкий говорил, что освобождение находящейся под контролем Украины территории региона могут начать предстоящей весной. Он считает, что Запорожье «быстро не получится взять».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер