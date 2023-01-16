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Коммерсантъ FM
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Врио губернатора Балицкий прогнозирует весеннее наступление на Запорожье

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что освобождение находящейся под контролем Украины территории региона могут начать весной. Киев контролирует в том числе Запорожье. Господин Балицкий считает, что город «быстро не получится взять».

Евгений Балицкий

Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Верим в то, что весной, наверное, приступим к освобождению Запорожской области в полном объеме. Раньше — не думаю, что это может произойти»,—сказал он в интервью каналу «Крым 24» (цитата по «РИА Новости»). Какие-то конкретные сроки он не назвал.

Западные СМИ в последнее время часто прогнозируют возобновление наступательных действий этой весной как со стороны Украины, так и со стороны России. Так, газета The New York Times писала, что страны Запада торопятся передать ВСУ современное вооружение, которое ранее отказывались поставлять, из-за опасений в связи с ожидаемым весенним наступлением ВС РФ.

В сентябре 2022 года в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях Украины прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Местные избиркомы сообщили, что большинство участников плебисцита одобрили присоединение к РФ. Владимир Путин подписал соответствующие соглашения 30 сентября. Сам город Запорожье не контролировался Россией и не участвовал в референдуме. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов говорил, что референдум планируется провести в части области и самом областном центре, находящимися под контролем Киева, после того как их займут российские войска.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

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