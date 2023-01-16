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Коммерсантъ FM
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В Кремле отрицают конфликт между Минобороны и ЧВК «Вагнер»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о том, что между Министерством обороны и ЧВК «Вагнера» существует конфликт, «продукцией информационных манипуляций». По его мнению, как бойцы ЧВК, так и подведомственные Минобороны военные «делают общее дело».

«Что касается всех конфликтов, то, как всегда это бывает, это главным образом продукция информационных манипуляций… все делают общее дело, все воюют за родину, и так к этому и надо относиться»,— сказал Дмитрий Песков в ходе сегодняшнего пресс-колла.

Он добавил, что в ЧВК «Вагнер» и вооруженных силах служат «герои». «И те и другие навсегда будут в нашей памяти»,— заключил пресс-секретарь.

Предположения о конфронтации Минобороны и ЧВК «Вагнер» начали распространяться на прошлой неделе на фоне различий в риторике представителей оборонного ведомства и ЧВК относительно ситуации в Соледаре.

11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что вагнеровцы взяли всю территорию Соледара под контроль, подчеркнув, что в штурме города участвовали исключительно подразделения ЧВК. Ранее в Минобороны сообщали, что в штурме также были задействованы ВДВ. В дальнейшем в министерстве оценили действия «добровольцев штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер"».

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников

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