«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Две темы будут неизбежно влиять на торговлю на российском рынке акций — это новая модификация бюджетного правила, которую представил на прошлой неделе Минфин, и отказ Китая от политики нулевой терпимости к коронавирусу. Кроме того, в КНР активно восстанавливается авиатрафик, перелеты из Шанхая и Пекина достигли максимального значения с 2021 года. Какие стратегии на этом фоне стоит рассмотреть инвесторам? Подробности — у экономического обозревателя “Ъ FM” Олега Богданова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: На нашем рынке все, что заточено на Китай, представляет особый интерес. К примеру, «Аэрофлот», который растет в понедельник на 2%, и в целом в последнее время акции динамично набирают обороты. Это и металлургические компании, «Газпром», как ни странно, плюс 1,2% у акции.

Что касается бюджетного правила, с моей точки зрения, оно направлено на ослабление российского рубля в долгосрочной перспективе. Минфин в новом варианте таргетирует рублевые доходы, и в качестве параметров там цены на нефть и газ, налоги, есть еще курс российского рубля. Поэтому при низкой нефти рубль может быть тоже слабым. Соответственно, при такой комбинации Минфин может покупать валюту, тем самым дальше ослабляя российский рубль, получая больше доходов и на эту величину, превышающую параметры, покупая валюту.

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