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Коммерсантъ FM
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Президент Хорватии считает, что НАТО ведет против РФ прокси-войну

США вместе с НАТО ведут против России опосредованную войну, считает президент Хорватии Зоран Миланович. Он отметил, что не видит конечной цели проводимой антироссийской санкционной политики.

«Вашингтон и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну с Россией. <...> План не может быть в том, чтобы убрать Путина. Санкции не могут быть планом»,— сказал господин Миланович (цитата по газете istra24). По его мнению, санкции являются «глупостью» и страны Запада ничего этим не добьются. Он отметил, что к ним прибегают «от войны к войне», но ограничения, например, «не сломили» экс-президента Союзной Республики Югославия Слободана Милошевича.

Зоран Миланович в октябре 2022 года выступил против обучения украинских военных на территории Хорватии. По его мнению, это бы означало вовлечение страны в конфликт. Парламент Хорватии также не поддержал тренировку украинских военных.

С начала российско-украинского конфликта США, ЕС и их союзники поддержали Киев, в том числе поставками вооружений на миллиарды долларов. Москва считает, что НАТО таким образом ведет прокси-войну против РФ. Вместе с тем Североатлантический альянс и США регулярно отмечают, что не являются стороной конфликта.

Об усилении восточного фланга НАТО — в материале «Ъ» «Дело бронетехники».

Леонид Уварчев

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