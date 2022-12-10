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Коммерсантъ FM
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Столтенберг опасается, что конфликт на Украине перерастет в войну РФ и НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключает, что конфликт на Украине может привести к войне России и НАТО. Однако он уверен, что этого удастся избежать.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

«Боюсь, что война на Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Но я уверен, что мы этого избежим»,— сказал господин Столтенберг норвежскому телеканалу NRK. По его мнению, сейчас «судьбоносное время для Европы и Норвегии». Если «что-то пойдет не так, то все может обернуться ужасным образом», опасается генсек НАТО.

Йенс Столтенберг считает, что к миру может привести только «сильная Украина». Так он объяснил помощь стран НАТО Киеву в виде поставок оружия.

Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию по приказу президента Владимира Путина. США, ЕС и их союзники поддерживают Киев в том числе поставками вооружения. Россия считает, что НАТО таким образом ведет с РФ прокси-войну. В конце ноября господин Столтенберг призывал страны НАТО нарастить производство оружия для поддержки Украины, так как НАТО исчерпало большую часть запасов оружия и боеприпасов.

О ситуации вокруг Украины — в материале «Ъ» «Совет бессоветности ООН».

Леонид Уварчев

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