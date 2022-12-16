Хорватия отказалась от участия в миссии ЕС по тренировке украинских военных

Парламент Хорватии не поддержал присоединение к миссии Евросоюза EUMAM Ukraine (миссия ЕС по военной помощи Украине) по тренировке украинских военных. Для поддержки инициативы не хватило четырех голосов: за проголосовали 97 депутатов из 151. Об этом сообщило агентство AP.

Голосование в парламенте было организовано после того, как решение о присоединении к миссии не поддержал президент Хорватии Зоран Милович. Он говорил, что это противоречит конституции Хорватии.

Согласно программе EUMAM Ukraine, в Хорватии должны были пройти обучение 100 украинских военных. При этом 80 хорватских военных инструкторов должны были отправиться в другие страны, чтобы обучать там военнослужащих с Украины.

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Анастасия Ларина