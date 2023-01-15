Республиканец Сантос может покинуть Конгресс, если найдутся нарушения при финансировании его кампании

Недавно избранного в Палату представителей республиканца Джорджа Сантоса исключат из Конгресса, если будет установлено, что он нарушил законы о финансировании предвыборной кампании. Об этом заявил его коллега-республиканец, председатель комитета Палаты представителей по надзору Джеймс Комер.

«Если он нарушил законы о финансировании предвыборной кампании, то он будет исключен из Конгресса»,— заявил господин Комер программе CNN «State of the Union» (цитата по Reuters).

Господин Сантос неоднократно отказывался уйти в отставку, вопреки давлению со стороны однопартийцев. Он заявлял, что освободит свое место в Палате представителей только в том случае, если проиграет на следующих выборах. Спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти говорил, что оставляет судьбу Джорджа Сантоса на усмотрение избирателей и комитета по этике.

Ранее широкой публике стало известно, что факты в резюме господина Сантоса, составленном специально для предвыборной кампании, не совпадают с реальной жизнью. Конгрессмена-республиканца также заподозрили в работе на финансовую пирамиду.

Мария Федотова