Конгрессмен оказался не тем, кого выбирали

Республиканскую партию США преследуют скандалы. Новая беда пришла откуда не ждали. Избранный от штата Нью-Йорк в Палату представителей Джордж Сантос оказался не тем, за кого себя выдавал. Выяснилось, что официальная биография 34-летнего республиканца серьезно расходится с его реальной жизнью. Господин Сантос привел ложные сведения о своем образовании, карьере и даже национальной принадлежности, чем вызвал немалый гнев американских евреев. Демократы призывают выгнать его из Конгресса и требуют от конгрессменов-республиканцев осудить коллегу. Те пока не торопятся.

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Фото: Reuters Джордж Сантос

Фото: Reuters

Скандалы вокруг Республиканской партии стали в последнее время неотъемлемым атрибутом внутренней политики США. Значительная их часть связана с экс-президентом Дональдом Трампом и расколом партии на его сторонников-трампистов и умеренных консерваторов. Дело дошло до открытых перепалок между представляющими два этих крыла лидерами — главой республиканского меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом и его коллегой по Палате представителей Кевином Маккарти, который в январе, возможно, и возглавит нижнюю палату Конгресса.

И хотя последний скандал никак не связан с этой системной проблемой, он поставил партию перед сложным выбором между моралью и партийной солидарностью. В середине декабря журналисты The New York Times провели расследование, в ходе которого выяснили, что избравшийся в Палату представителей от 3-го округа штата Нью-Йорк 34-летний Джордж Сантос вовсе не тот, за кого себя выдает. Оказалось, что его резюме, красиво составленное для предвыборной кампании, изобилует выдуманными фактами и событиями.

Новоиспеченный конгрессмен, который 3 января 2023 года займет свое место в Капитолии, какое-то время хранил молчание, однако в итоге был вынужден заговорить.

Господин Сантос признал, что «приукрасил биографию», и заверил, что многие люди грешат этим в своих резюме. «Я смущен и прошу прощения за то, что приукрасил резюме. Я признаю это… Мы все совершаем глупости в жизни»,— оправдывался политик.

Впрочем, слово «приукрасил» не вполне точно описывает ситуацию. Так, политик утверждал, что обучался в колледже Баруха и стажировался в Университете Нью-Йорка, однако ни там, ни там это не подтвердили. «Я не оканчивал какое-либо высшее учебное заведение»,— признался в итоге Джордж Сантос. Он также никогда не работал в Citigroup и Goldman Sachs, как указал в биографии. Просто «плохо слова подобрал», оправдывался республиканец. В действительности у него были какие-то дела с этими компаниями, когда он трудился в фирме под названием Link Bridge.

Усугубляло ситуацию и сделанное ранее опрометчивое заявление о том, что он «гордый американский еврей». Во время предвыборной кампании Джордж Сантос утверждал, что имеет еврейское происхождение, а его бабушка и дедушка по материнской линии когда-то бежали с Украины, поселились в Бельгии, откуда также были вынуждены эмигрировать во время Второй мировой войны.

Заподозренный во лжи господин Сантос, отец которого бразилец, заявил: «Я узнал, что моя семья по материнской линии имела еврейское происхождение, поэтому я и сказал, что я "еврей". Но я никогда не утверждал, что я еврей. Я католик!»

Тут настал черед возмутиться еврейским организациям, с которыми Джордж Сантос сотрудничал и которые ввел в заблуждение. «Обманул нас и исказил свое еврейское происхождение. Я разочарован!» — заявил генеральный директор Республиканской еврейской коалиции Мэтт Брукс.

Между тем противостояние сына бразильского иммигранта и его оппонента от демократов Роберта Циммермана во время предвыборной гонки привлекало особое внимание СМИ. Дело в том, что впервые в истории США за мандат схлестнулись два кандидата — открытых гея. А господин Сантос в итоге стал первым открытым геем, избравшимся в Палату представителей от республиканцев. Но и этот факт его биографии в итоге подвергли определенному сомнению. По информации Daily Beast, Джордж Сантос ранее был женат на женщине, с которой развелся в 2019 году.

«Я же не преступник! Это не помешает мне добиться успеха в законотворческой деятельности»,— попытался убедить общественность республиканец. Однако демократы оказались непреклонны и призвали Джорджа Сантоса подать в отставку самому. Другой вариант — поставить вопрос о лишении его мандата на голосование Конгресса. По мнению члена Палаты представителей от Техаса, демократа Хоакина Кастро, наличие такого законодателя подает опасный сигнал, что любой «может полностью сфабриковать личные данные и достижения, чтобы занять пост». А конгрессмен-демократ Хаким Джеффрис от Нью-Йорка назвал господина Сантоса «отпетым мошенником» и задался вопросом, можно ли считать его избрание законным. «Джордж, если тебя вообще зовут Джордж, если ты так уверен, что избиратели все еще доверяют тебе, подай в отставку и снова выйди против меня!» — призвал к переголосованию Роберт Циммерман.

«Сантос поставил в неловкое положение вас и республиканское сообщество»,— воззвал к лидеру республиканцев в Палате представителей Кевину Маккарти конгрессмен-демократ от Калифорнии Тэд Лью.

Господин Маккарти, несмотря на разгорающийся скандал, впрочем, не спешит с реакцией. Однако и защищать Джорджа Сантоса никто особо не торопится. Заступилась за коллегу только скандальная республиканка Марджори Тейлор Грин. «Левых беспокоит не ложь. Настоящая причина, почему они нападают на Джорджа Сантоса, заключается в том, что он первый открытый гей, избранный от республиканцев, и они ненавидят его за это»,— заявила госпожа Грин.

При этом на региональном уровне многие республиканцы, в отличие от избравшихся в Вашингтон однопартийцев, поспешили выразить свое неудовольствие. Как отметил коллега господина Сантоса по нью-йоркскому отделению Республиканской партии Ник Лалота, «жители Нью-Йорка заслуживают правды, а республиканцы в Палате представителей заслуживают возможности управлять страной, а не отвлекаться на подобное». По словам политика, он уже слышал от «бесчисленных жителей Лонг-Айленда, как глубоко разочарованы они» вскрывшимися фактами о жизни Джорджа Сантоса.

Алексей Забродин