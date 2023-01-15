Конгрессмена-республиканца Джорджа Сантоса заподозрили в работе на финансовую пирамиду

Избранный в Палату представителей от штата Нью-Йорк республиканец Джордж Сантос работал два года в компании, которая была признана финансовой пирамидой и в отношении которой был подан иск Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

34-летний Джордж Сантос, недавно избранный в Палату представителей Конгресса США от Республиканской партии, скандально прославился тем, что факты в его резюме, составленном специально для предвыборной кампании, не совпадают с его реальной жизнью. После того как факты «приукрашивания» резюме стали достоянием широкой общественности, эксперты принялись детально анализировать биографию молодого конгрессмена.

Выяснилось, что в 2020–2021 годах Джордж Сантос работал в финансовой компании Harbor City Capital, в его задачу входило привлечение новых инвесторов. В одном из пресс-релизов Harbor City Capital в 2020 году отмечалось, что господин Сантос будет назначен региональным директором компании в Нью-Йорке, будет представлять интересы компании в контактах с американскими и зарубежными представительствами компании, институциональными инвесторами и обеспеченными клиентами. Компания предлагала вложения под 20% годовых и утверждала, что дает стопроцентную гарантию надежности. Сам Сантос в одном из интервью в 2020 году рекламировал Harbor City Capital, заявляя, что он в этой компании управляет $1,5 млрд, гарантируя от 12% до 26% дохода. Он также утверждал, что уже привлек для компании почти $100 млн и вложил в нее собственные деньги.

Однако в апреле 2021 года SEC подала жалобу на Harbor City Capital и обвинила ее основателя Джонатана Марони в том, что он заработал $17,1 млн, обманув более 100 инвесторов. По мнению SEC, эта компания является типичной финансовой пирамидой. Сейчас Harbor City Capital находится под внешним управлением, по факту создания финансовой пирамиды ведется расследование. В иске не указаны имена никаких других бывших сотрудников компании, включая Джорджа Сантоса.

Алена Миклашевская