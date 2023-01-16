Удобрения устали дорожать

Цены на основные виды удобрений скорректировались в конце 2022 года на фоне восстановления их производства в Европе и могут продолжить снижение в 2023 году. При этом восстановить поставки в Европу надеются и российские производители, экспорт которых упал, по разным оценкам, на 10–15%. Пока же им приходится перенаправлять свою продукцию в Азию. Эксперты отмечают, что на экспорт и выручку химических компаний РФ в 2023 году будет влиять помимо мировой конъюнктуры рост налогов в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Стоимость удобрений, которая оставалась высокой весь 2022 год, к началу 2023 года скорректировалась на 10–25% по разным видам удобрений. Так, цены на карбамид снизились до $420–520 за тонну, стоимость диаммонийфосфата упала до $620–720 за тонну, стандартный хлористый калий подешевел до $590–680 за тонну на разных базисах продаж. Основными причинами падения котировок эксперты называют снижение активности потребителей и постепенное восстановление предложения, так как европейские химические заводы возвращаются к работе благодаря снижению цен на газ.

Благодаря высокой стоимости удобрений в течение 2022 года российские компании смогли получить рекордную выручку. По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), выручка от экспорта российских удобрений в 2022 году выросла на 70% при падении его объемов на 10%. За десять месяцев 2022 года стоимость поставленных за рубеж удобрений достигла $16,7 млрд.

В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) считают, что экспорт просел сильнее — на 15% — из-за западных санкций. Прямого запрета на поставки российской химической продукции в Европу нет, но их ограничивают уход международных перевозчиков и логистические трудности. Так, например, перевалка калийных удобрений шла через порты Прибалтики, которые закрылись для российских компаний. При этом, пояснили “Ъ” в РАПУ, еще летом прогноз падения был более высоким — 20%. Показатели оказались лучше благодаря развитию альтернативных каналов поставок, в том числе росту отгрузки через порты РФ.

Лидером по росту импорта российских удобрений является Индия. По предварительным данным, экспорт российских удобрений туда вырос почти в три раза, до 3,6 млн тонн, в основном за счет фосфорных удобрений. Экспорт на Ближний Восток и в Турцию увеличился почти в 1,5 раза, до 700 тыс. тонн, также выросли поставки в Юго-Восточную Азию, отмечают в РАПУ. В частности, Вьетнам в 2022 году отменил компенсационную пошлину на поставки DAP/MAP из России ($43,5 за тонну).

В то же время в Европе РАПУ видит выраженное сокращение потребления удобрений, особенно фосфорных и калийных, поставки которых сократились на треть от уровня прошлого года. В том числе поставки калия из РФ в Европу сократились почти втрое, до 0,7 млн тонн, а фосфорных удобрений — в 1,5 раза, до 2 млн тонн, из которых половина была поставлена до введения санкций.

«В этом году мы надеемся на снятие санкционных барьеров, наносящих значительный урон глобальной продовольственной безопасности, а также на смягчение режима экспортных квот на отдельные виды минеральных удобрений»,— говорят в РАПУ.

Эксперты разошлись в оценке перспектив рынка удобрений в 2023 году. Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка полагает, что с учетом того, что доступность всех видов удобрений остается крайне низкой для большинства потребителей в мире, сокращение объемов внесения удобрений до показателей ниже рекомендуемых неизбежно отразится на урожайности уже в ближайшее время. «В связи с этим логично предположить, что глобальный продовольственный кризис продолжится, цены на сельхозпродукцию и удобрения останутся высокими как минимум в 2023–2024 годах»,— отмечает эксперт. Госпожа Адамова отмечает, что на объемы экспорта из России и финансовые показатели химкомпаний будет помимо ценовой влиять рост регуляторной и налоговой нагрузки на отрасль: квотирование экспорта, введение экспортной пошлины с начала 2023 года, а также прямое регулирования внутренних цен со стороны ФАС.

В то же время зарубежные эксперты ожидают снижения котировок основных видов удобрений на фоне наращивания собственного производства в Европе. «Выпуск (азотных удобрений.— “Ъ”) в Европе становится прибыльным,— полагает Крис Лоусон, глава отдела удобрений консалтинговой компании CRU.— Мировые запасы азота достаточны, и мы ожидаем дальнейшего снижения цен на фосфаты и калийные удобрения».

Ольга Мордюшенко, Алена Миклашевская