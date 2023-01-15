Авиакомпания сообщила о гибели всех пассажиров в авиакатастрофе ATR 72 в Непале

Представитель непальской авиакомпании Yeti Airlines Пемба Шерпа сообщил, что погибли все 72 человека, находившихся на борту разбившегося самолета. Погибли 68 пассажиров и 4 члена экипажа, сообщил он ТАСС.

Господин Шерпа не подтвердил информацию о выживших в результате крушения. «Все находившиеся на борту мертвы»,— сообщил он.

Среди погибших — четыре россиянина. Самолет АTR 72 авиакомпании Yeti Airlines разбился на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в центральном Непале.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала в связи с крушением.

Мария Федотова