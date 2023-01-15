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Коммерсантъ FM
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В посольстве подтвердили гибель четырех россиян при авиакатастрофе в Непале

Посол России в Непале Алексей Новиков подтвердил, что в результате крушения пассажирского самолета ATR 72 в аэропорту Покхара погибли четверо россиян. Всего на борту лайнера находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа. По данным СМИ, выжить в авиакатастрофе никому не удалось.

«К сожалению, четверо граждан РФ погибли. Мы находимся в постоянном контакте с непальскими властями и окажем все необходимое содействие родственникам погибших россиян»,— рассказал господин Новиков ТАСС.

Помимо граждан России, как сообщает непальское издание Online Khabar, на борту находились: 53 непальца, 5 индийцев, 2 корейца, по одному — пассажиры из Ирландии, Аргентины, Австралии и Франции.

Самолет авиакомпании Yeti Airlines разбился на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в центральном Непале. По данным некоторых СМИ, все 72 человека на борту погибли. Официальной информации о количестве погибших пока нет.

Андрей Сапожников

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