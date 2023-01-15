В Непале потерпел крушение самолет с 72 людьми на борту

Самолет авиакомпании Yeti Airlines, где находились 72 человека, потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в центральном Непале. На месте крушения начался пожар. Об этом сообщили Reuters и AFP.

На борту находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа. Как пишет Reuters со ссылкой на пресс-секретаря армии Непала, как минимум 16 человек погибли.

Крушение произошло во время взлета. В авиакомпании уточнили, что крушение потерпел самолет АTR 72. Спасательные работы на месте продолжаются. Власти также закрыли аэропорт Покхара.

Олеся Павленко