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Коммерсантъ FM
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обновлено 09:46

В Непале потерпел крушение самолет с 72 людьми на борту

Самолет авиакомпании Yeti Airlines, где находились 72 человека, потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в центральном Непале. На месте крушения начался пожар. Об этом сообщили Reuters и AFP.

На борту находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа. Как пишет Reuters со ссылкой на пресс-секретаря армии Непала, как минимум 16 человек погибли.

Крушение произошло во время взлета. В авиакомпании уточнили, что крушение потерпел самолет АTR 72. Спасательные работы на месте продолжаются. Власти также закрыли аэропорт Покхара.

Олеся Павленко

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