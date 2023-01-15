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Коммерсантъ FM
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Путин выразил соболезнования президенту Непала в связи с крушением самолета АTR 72

Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с авиакатастрофой АTR 72 в аэропорту Покхара. На борту разбившегося лайнера находились четыре гражданина России, о гибели которых ранее сообщил российский посол в Непале Алексей Новиков.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета под городом Покхара. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе»,— говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Сегодня утром самолет АTR 72 авиакомпании Yeti Airlines разбился на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в центральном Непале. По информации Reuters, как минимум 40 из 72 находившихся на борту человек погибли. Официальных данных о погибших пока нет.

Андрей Сапожников

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