Из-под завалов жилого дома в Днепре извлекли тела 23 человек

В результате взрыва ракеты в жилом доме в Днепре (бывший Днепропетровск) погибли 23 человека, сообщили в городском совете Днепра.

Заммэра Днепра Михаил Лысенко сообщил, что спасательные работы продолжаются. Спасатели планируют завершить разбор завалов к 1:00 по местному времени 16 января (00:00 мск).

14 января армия России нанесла ракетные удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре, в том числе в Днепре. Вечером в тот же день стало известно о разрушении подъезда многоэтажного жилого дома в Днепре. Утром сегодня, 15 января, сообщалось о 21 погибшем, среди которых ребенок, и 73 раненых.

Внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что снаряд упал на здание, после того как его сбили средства украинской ПВО. В воздушных силах Украины опровергли его слова, пояснив, что не могут сбивать тот тип ракеты, которая упала на дом. 15 января в ежедневном брифинге Минобороны подтвердило атаку по объектам на Украине 14 января, отметив, что «все объекты поражены».

О том, что происходит на 326-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».