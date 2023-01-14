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Онлайн: что происходит после ввода войск России на Украину

Новости и заявления 14 января

В Киеве ракетным ударом повреждены объекты критической инфраструктуры. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ночью написал в Telegram, что судьба военной операции решается в Санкт-Петербурге, не уточнив подробностей. Украина оценила ущерб инфраструктуре в $127 млрд.

11:41. Немецкие СМИ пишут, что после того, как в Европу массово поехали украинские беженцы, там активизировались торговцы людьми.

11:39. В Киеве осуществлена ракетная атака на объекты критической инфраструктуры, сообщил замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. О пострадавших пока информации нет. В Киевской и соседствующей с ней Черниговской области объявлена воздушная тревога.

11:39. Постпред РФ при ООН Василий Небензя раскритиковал мирные инициативы Киева. Он считает, что предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским «мирный план» не имеет ничего общего с реальность. Кроме того, он назвал «пропагандистской пустышкой» инициированный Киевом «саммит мира». Господин Небензя заявил, что цели СВО будут достигнуты — если не получится путем переговоров, то военным путем.

11:37. Ущерб гражданской и критической инфраструктуре Украины превысил $127 млрд, заявила первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. По ее мнению, восстановление страны станет «одним из крупнейших инвестиционных проектов».

11:37. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Санкт-Петербурге решается, по какому сценарию дальше будет проводиться российская военная операция на Украине. Никаких подробностей он не привел.

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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