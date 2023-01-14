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Коммерсантъ FM
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Котировки переросли ожидания

Может ли нефть вырасти до $100 за баррель

Аналитики с Уолл-стрит считают, что стоимость топлива будет увеличиваться, а баррель нефть достигнет $100 за баррель. Об этом, в частности, говорится в бюллетене Energy Source. Эксперты отмечают, что, хотя ситуация на рынке нефти несколько стабилизировалась по сравнению с 2022 годом, впереди глобальную экономику ждут новые резкие колебания котировок.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Прогноз можно обосновать сразу несколькими аргументами. Однако вполне может быть, что и цена в $100 за баррель в недалеком будущем покажется не такой уж высокой, полагает ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков: «На текущий год ожидаем позитивную динамику по нефти по нескольким причинам. Во-первых, Китай наконец-то избавился от своих коронавирусных ограничений. Это прибавит порядка 1 млн баррелей в сутки к мировому спросу. Но при этом данный спрос, скорее всего, не встретит предложения.

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Нынешняя ситуация на нефтяном рынке характеризуется тем, что Европа отказалась от российских поставок с февраля. Баланс спроса и предложения как нефти, так и топлива вновь получит очередной удар. Удлинение поставок нефтепродуктов приведет к дефициту танкеров и логистическому разрыву между спросом и предложением. То есть на рынке образуется очень серьезный разброс между реальной доступной нефтью и той, которая требуется.

Наконец, мы можем вспомнить то, что за последние 15 лет Центральные банки напечатали очень много денег. И сегодня происходит переоценка фиатных валют относительно реальных товаров. Цены на нефть около $80-90 за баррель очень низкие в историческом плане. То есть $100 за баррель может показаться еще достаточно низкой ценой, а вот пределов нефтяных котировок пока не наблюдается».

На нефтяные цены могут повлиять и некоторые сдерживающие факторы, полагает инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов. По его мнению, цены будут расти, но вряд ли пробьют отметку в $100: «Действительно, открытие Китая предопределило повышение цен на нефть, потому что КНР — один из крупнейших мировых импортеров и покупает примерно 10 млн баррелей углеводородов в день.

Но на стоимость нефти влияют еще и другие факторы, в частности потребление в Европе и в США. Так Евросоюз может столкнуться в ближайшие месяцы с рецессией, а экономика Соединенных Штатов растет очень медленно и тоже есть риски экономического спада. Поэтому я думаю, что нефть может подойти к $90, может, $95, но вряд ли достигнет $100 за баррель, с учетом рисков замедления мировой экономики и снижения темпов роста спроса на нефть. Но есть, правда, еще один фактор в пользу роста стоимости нефтепродуктов — сокращение добычи у России. Но все-таки, думаю, что до $100 не дойдет».

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Андрей Загорский

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