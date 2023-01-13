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Коммерсантъ FM
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Цена Brent впервые с 3 января поднималась выше $85 за баррель

Мартовские фьючерсы на сорт Brent впервые с 3 января дорожали до $85 за баррель на лондонской бирже ICE. По состоянию на 18:45 мск стоимость фьючерса составляет $84,99.

В конце декабря стоимость Brent превышала $84 за баррель. 3 января она выросла до $87 впервые с 5 декабря. Тем временем средняя декабрьская цена российской нефти Urals составила всего $50,5 за баррель. По сценариям Минфина, сохранение в 2023 году цены $50 при добыче 10 млн баррелей в сутки сократит ожидаемые нефтегазовые доходы на четверть, на 2,1 трлн руб.

Подробнее, чем грозит для бюджета нефть по $50 за баррель,— в материале «Бюджету грозит недолив».

Эрдни Кагалтынов

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